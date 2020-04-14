"Приходиться перебиваться!" Стало известно о бедности отца Орбакайте

Отец российской певицы Кристины Орбакайте Миколас Орбакас вынужден выживать на пенсию в 20 тысяч рублей в Литве из-за коронавируса.

Так, 74-летний мужчина уже много лет живет и работает в Москве со своей супругой, но они часто бывают и на родине Орбакаса в Литве. Однако из-за карантинного режима пара не смогла вернуться в столицу и им "приходится как-то перебиваться" в Европе. Об этом сообщает издание Starhit.

Миколас Орбакас и Кристина Орбакайте Фото: starhit.ru

"Плюс еще тысчонку подбрасывают за инвалидность 2-й группы. Но цены в Литве примерно такие же, как в России. Еда дешевая. Мясо, колбаска, сыры хорошие, даже дешевле, чем в Москве. Правда, когда рубль недавно упал, нас сильно ударило по карману. Тут же все расчеты в евро. Ну ничего, как-то приходится перебиваться", – рассказал Орбакас.

Также он добавил, что дочь всегда помогает, если становится невмоготу. Он признался, что когда бывает у Орбакайте в гостях, она никогда не отпускает его без подарков.

Миколас Орбакас и Кристина Орбакайте Фото: instagram/orbakaite_k

"Дочь помогает, конечно. Когда приходим к Кристинке в гости, она без подарка не отпускает. Видимся мы сейчас, понятное дело, не часто. На Рождество собирались", – подытожил Миколас Эдмунтас.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кристина Орбакайте сфотографировалась без макияжа и спровоцировала ажиотаж в сети. Так, поклонники отметили, что певица без косметики очень похожа на свою звездную мать – Аллу Пугачеву.