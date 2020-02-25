Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о международном песенном конкурсе Евровидение.

Так, по его словам, это мероприятие нужно только артистам, которые еще не добились больших успехов. Он добавил, что уважающий себя певец не станет принимать участие в Евровидении, ведь конкурс далек от современных трендов. Об этом пишет URA.RU.

Иосиф Пригожин Фото: aif.ru

"Конкурс был бы полезным для Панайотова. Он – большой артист, хороший, талантливый. Ему не хватает этого пиара, а если бы пошла Zivert, то ей это на фиг не нужно. Она – номер один, если брать хит-парад. Зачем ей Евровидение? Чтобы упасть ниже плинтуса? Я считаю, что Евровидение – это телевизионная фантазия на тему музыки, которая никак не влияет на индустрию и не имеет ничего общего с современными трендами", – высказался продюсер.

Александр Панайотов и Zivert

Отметим, что по информации информагентства, в шорт-лист артистов, претендующих на участие в международном музыкальном конкурсе Евровидение-2020 от России, попали Zivert, группа Little Big, Полина Гагарина, Александр Панайотов и Ольга Бузова. Также в числе кандидатов был и казахстанский певец Димаш. Позже артист сам отказался от возможного участия, объяснив свое решение тем, что он патриот своей страны.

Zivert, Александр Панайотов, Полина Гагарина, Ольга Бузова и группа Little Big

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский композитор Игорь Крутой назвал артиста, который, по его мнению, мог бы представить страну на песенном конкурсе Евровидение в 2020 году.

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