Пригожин разгромил звезд, которые носят маски из-за коронавируса

Российский продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал звезд РФ, которые в последнее время начали выходить в свет в модных масках.

В комментарии КП Пригожин отметил, что это больше похоже на "пир во время чумы".

Иосиф Пригожин gazeta.ru

В частности, продюсер высказался о недавних публичных выходах в масках Яны Рудковской, солисток группы "Фабрика", Егора Крида, Тимати.

"С одной стороны, в этом нет ничего плохого – нам напоминают, что надо предохраняться. Но все равно складывается ощущение, что люди глумятся над вирусом, это как пир во время чумы. Носить повязку – это все равно что везде ходить с презервативом! Да и способна ли маска уберечь от коронавируса? Все мы бываем в ресторанах, кино, магазинах, едим и пьем в общественных местах. Вы же не будете есть в маске. Или, например, концерт у Валерии – представьте себе, что она или музыканты выйдут на сцену в медицинских повязках. Смешно же! Кроме того, я общался с доктором, и он сказал однозначно: маску должны носить не здоровые, а больные люди, чтобы зараза от них не распространялась дальше", – говорит Пригожин.

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