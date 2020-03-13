Главная Новости
13 марта • обновлено в 13:22
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Пригожин оценил шансы Little Big на победу в Евровидении

Читать материал на украинском

Российский продюсер Иосиф Пригожин высказался по поводу шансов группы Little Big победить на Евровидении-2020.

Так, в интервью радиостанции "Говорит Москва" Пригожин заявил, что Little Big "однозначно претенденты на победу".

Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин

valeriya.ru

По мнению продюсера, у артистов хорошие песня, клип и номер.

"Мне кажется, это очень прямо сделано, вкусно, и шансы на победу очень высоки. Мне кажется, они должны выиграть, если я что-нибудь в этом понимаю. Мы же не знаем, каким углом будет комиссия в этот раз настроена, но однозначно это претенденты на победу. Сделано настолько все стильно, настолько хорошо, у меня нет вопросов. Музыкально, интересно, весело, с юмором, вообще все отлично. Уверен, они в любом случае победили, потому что песня хорошая. Любая победа артиста это хорошая и крутая песня, а у них хорошая песня, хороший клип, хороший номер, в десятку. Все подходит. Я называю это "сделали очень вкусно", поделился своими впечатлениями Пригожин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Яна Рудковская раскритиковала песню Uno группы Little Big для Евровидения-2020. Продюсер Димы Билана призналась, что она ожидала большего.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Михно
Персона
Иосиф Пригожин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
2
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги