Пригожин набросился на Шнурова с обвинениями в разжигании революции

Мария Дидык Люди 18:04, 31.05.2020

Скандал между российским Иосифом Пригожиным и музыкантом Сергеем Шнуровым получил продолжение. Так, скандальный продюсер обвинил артиста в том, что он разжигает революцию.

Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".

"Человек поджег спичку и тихонечко укрылся. Безнаказанность, беспринципность порождает то, с чем мы с вами сегодня столкнулись. Такие вещи ведут к революции", - уверен Пригожин.

Он добавил, что негативные высказывания на его счет в интернете ему безразличны.

"Я не обязан перед теми, кто эту травлю устроил, отчитываться. Для этого есть специальные компетентные законные органы, которые обладают нужной информацией, зарабатываю я в период пандемии или не зарабатываю", - подчеркнул Пригожин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров прокомментировал новость о том, что во время карантина увеличилось количество убийств.

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