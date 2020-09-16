Приговор Ефремову обжаловала компания, где работал погибший Захаров

Приговор, который ранее вынесли российскому актеру Михаилу Ефремову за смертельное ДТП, обжаловала московская компания "Стоун-XXI".

Именно этой компании принадлежал фургон, за рулем которого работал погибший Сергей Захаров. Представители компании обратились в суд с просьбой отменить приговор актеру и признать потерпевшей по этому делу ее, пишет 360tv.

"В адрес суда поступила апелляционная жалоба представителя ООО "Стоун-XXI" на приговор Пресненского суда от 8 сентября 2020 года по уголовному делу в отношении Ефремова. Заявитель просит отменить приговор и признать ООО "Стоун-XXI" потерпевшей стороной", – рассказали изданию в пресс-службе суда.

Ефремова приговорили к 8 годам колонии. RT

Напомним, Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима. После оглашения приговора в суде Михаила Ефремова доставили в московское СИЗО №5 "Водник", где он пробудет десять дней на карантине. За это время ему подберут камеру и соседей с учетом психологической совместимости, после чего актера доставят в исправительную колонию.

Ефремов отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева. Его интересы в ходе рассмотрения апелляционной жалобы на приговор будет защищать Роман Филиппов.

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