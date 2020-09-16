Приговор Ефремову обжаловала компания, где работал погибший Захаров
Приговор, который ранее вынесли российскому актеру Михаилу Ефремову за смертельное ДТП, обжаловала московская компания "Стоун-XXI".
Именно этой компании принадлежал фургон, за рулем которого работал погибший Сергей Захаров. Представители компании обратились в суд с просьбой отменить приговор актеру и признать потерпевшей по этому делу ее, пишет 360tv.
"В адрес суда поступила апелляционная жалоба представителя ООО "Стоун-XXI" на приговор Пресненского суда от 8 сентября 2020 года по уголовному делу в отношении Ефремова. Заявитель просит отменить приговор и признать ООО "Стоун-XXI" потерпевшей стороной", – рассказали изданию в пресс-службе суда.
Напомним, Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима. После оглашения приговора в суде Михаила Ефремова доставили в московское СИЗО №5 "Водник", где он пробудет десять дней на карантине. За это время ему подберут камеру и соседей с учетом психологической совместимости, после чего актера доставят в исправительную колонию.
Ефремов отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева. Его интересы в ходе рассмотрения апелляционной жалобы на приговор будет защищать Роман Филиппов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с фургоном.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня, в реанимации.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
На одном из заседаний суда Ефремов потерял сознание, у него диагностировали инсульт.