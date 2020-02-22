Главная Новости
22 февраля • обновлено в 02:55
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Приемная дочь Потапа показала грудь в прозрачном белье: пикантное фото

503
Читать материал на украинском

Приемная дочь украинского продюсера и рэпера Алексея Потапенко (Потапа), дочка его бывшей супруги Ирины Горовой Наталья взбудоражила сеть пикантным фото.

Так, на нем 20-летняя девочка позировала в кружевном прозрачном бюстгальтере, засветив грудь. Соответствующий снимок Наталья опубликовала на своей странице в Instagram.

Наталья Горовая

Наталья Горовая

Фото: instagram/natashka.gorovaya

"А может быть я рыжик?" – спросила она у подписчиков.

Наталья Горовая засветила грудь

Наталья Горовая засветила грудь

Фото: instagram/natashka.gorovaya

Наталья Горовая сексуально позирует на камеру

Наталья Горовая сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/natashka.gorovaya

Новости
Полностью голая: украинская телезвезда показала пикантные фото из постели

Отметим, что подписчики девушки оценили ее смелое фото и засыпали восторженными комментариями.

Приемная дочь Потапа показала грудь в прозрачном белье
Приемная дочь Потапа показала грудь в прозрачном белье
Приемная дочь Потапа показала грудь в прозрачном белье

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Натальи Горовой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Соблазнительная Наталья Горовая

Соблазнительная Наталья Горовая

Фото: instagram/natashka.gorovaya

Наталья Горовая в пикантной фотосессии

Наталья Горовая в пикантной фотосессии

Фото: instagram/natashka.gorovaya

Наталья Горовая продемонстрировала "пятую точку"

Наталья Горовая продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/natashka.gorovaya

Соблазнительная Наталья Горовая

Соблазнительная Наталья Горовая

Фото: instagram/natashka.gorovaya

Наталья Горовая в откровенном купальнике

Наталья Горовая в откровенном купальнике

Фото: instagram/natashka.gorovaya

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Потапа Наталья устроила пикантную фотосессию, позируя перед камерами без белья.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Кристина Долматова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги