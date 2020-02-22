Приемная дочь украинского продюсера и рэпера Алексея Потапенко (Потапа), дочка его бывшей супруги Ирины Горовой Наталья взбудоражила сеть пикантным фото.
Так, на нем 20-летняя девочка позировала в кружевном прозрачном бюстгальтере, засветив грудь. Соответствующий снимок Наталья опубликовала на своей странице в Instagram.
Наталья Горовая
Фото: instagram/natashka.gorovaya
"А может быть я рыжик?" – спросила она у подписчиков.
Наталья Горовая засветила грудь
Фото: instagram/natashka.gorovaya
Наталья Горовая сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/natashka.gorovaya
Отметим, что подписчики девушки оценили ее смелое фото и засыпали восторженными комментариями.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Натальи Горовой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Соблазнительная Наталья Горовая
Фото: instagram/natashka.gorovaya
Наталья Горовая в пикантной фотосессии
Фото: instagram/natashka.gorovaya
Наталья Горовая продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/natashka.gorovaya
Соблазнительная Наталья Горовая
Фото: instagram/natashka.gorovaya
Наталья Горовая в откровенном купальнике
Фото: instagram/natashka.gorovaya
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Потапа Наталья устроила пикантную фотосессию, позируя перед камерами без белья.
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