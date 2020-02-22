Приемная дочь украинского продюсера и рэпера Алексея Потапенко (Потапа), дочка его бывшей супруги Ирины Горовой Наталья взбудоражила сеть пикантным фото.

Так, на нем 20-летняя девочка позировала в кружевном прозрачном бюстгальтере, засветив грудь. Соответствующий снимок Наталья опубликовала на своей странице в Instagram.

Наталья Горовая Фото: instagram/natashka.gorovaya

"А может быть я рыжик?" – спросила она у подписчиков.

Наталья Горовая засветила грудь Фото: instagram/natashka.gorovaya

Наталья Горовая сексуально позирует на камеру Фото: instagram/natashka.gorovaya

Отметим, что подписчики девушки оценили ее смелое фото и засыпали восторженными комментариями.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Натальи Горовой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Соблазнительная Наталья Горовая Фото: instagram/natashka.gorovaya

Наталья Горовая в пикантной фотосессии Фото: instagram/natashka.gorovaya

Наталья Горовая продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/natashka.gorovaya

Соблазнительная Наталья Горовая Фото: instagram/natashka.gorovaya

Наталья Горовая в откровенном купальнике Фото: instagram/natashka.gorovaya

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Потапа Наталья устроила пикантную фотосессию, позируя перед камерами без белья.

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