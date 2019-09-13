Приехали на катафалке: появилось видео Собчак и Богомолова в ЗАГСе

В пятницу, 13 сентября, в Москве проходит свадебная церемония журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Вместо привычного свадебного кортежа молодожены решили воспользоваться катафалком, на котором было написано: "Пока смерть не разлучит нас".

Свадьба Собчак и Богомолова

Свадебный автомобиль молодоженов

На свадьбу Богомолов и Собчак пригласили 300 гостей, среди которых много звезд. Так, среди них числятся режиссер Федор Бондарчук с супругой Паулиной Андреевой, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст с женой Софьей. Также на свадьбу позвали актрису Ренату Литвинову с певицей Земфирой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе в сети появилась информация о свадьбе Собчак с Богомоловым. Как сообщил Telegram-канал Dark Cosmo со ссылкой на анонимных инсайдеров, мероприятие состоится 13 сентября 2019 года.

Известный российский блогер Лена Миро была убеждена, что Собчак и Богомолов женятся из-за беременности звезды.

Позже в сети еще больше укрепилось мнение, что скандальная телеведущая и режиссер ждут ребенка. В частности, Telegram-канал Dark Cosmo обнародовал информацию, ссылаясь на свои источники, что это, возможно, связано с таким быстрым предложением руки и сердца.

Также узнайте историю любви Собчак и Богомолова. Отметим, что их познакомил бывший муж телеведущей Максим Виторган.

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