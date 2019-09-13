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13 сентября • обновлено в 14:41
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Приехали на катафалке: появилось видео Собчак и Богомолова в ЗАГСе

3.4т Читать материал на украинском

В пятницу, 13 сентября, в Москве проходит свадебная церемония журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Вместо привычного свадебного кортежа молодожены решили воспользоваться катафалком, на котором было написано: "Пока смерть не разлучит нас".

Свадьба Собчак и Богомолова

Свадьба Собчак и Богомолова

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Свадебный автомобиль молодоженов

Свадебный автомобиль молодоженов

На свадьбу Богомолов и Собчак пригласили 300 гостей, среди которых много звезд. Так, среди них числятся режиссер Федор Бондарчук с супругой Паулиной Андреевой, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст с женой Софьей. Также на свадьбу позвали актрису Ренату Литвинову с певицей Земфирой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Ксения Собчак Константин Богомолов
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