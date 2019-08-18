"Приехали бухнуть на халяву!" Российские певцы засветились в Крыму

Российские представители шоу-бизнеса "засветились" в оккупированном Крыму на дегустации вин в Массандре.

В частности, аннексированный полуостров посетили певица Валерия с мужем-продюсером Иосифом Пригожиным, Наташа Королева и Стас Михайлов. Фотодоказательства опубликовал в Twitter блогер Roksolana Today.

"Прибухнуть на халяву украинского вина в украинской Массандре прибыли Александр Маршал, Валерия с супругом Иосифом Пригожиным, Наташа Королева, Стас Михайлов, Игорь Николаев – отборная стая крымнашных певцов ртом", – подписал блогер снимки.

Российские певцы в Крыму Roksolana Today

Российские певцы в Крыму Roksolana Today

Ранее Служба безопасности Украины запретила въезд в страну Наталье Королевой. Певица возмутилась тем, что на одном из украинских каналов транслировали ее концерт, с которым звезду не пустили приехать на родину.

Прибухнуть на халяву украинского вина в украинской Массандре прибыли Александр Маршал, Валерия с супругом Иосифом Пригожиным, Наташа Королева, Стас Михайлов, Игорь Николаев-отборная стая крымнашных певцов ртом pic.twitter.com/e5oOJo4Gy2 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 18 августа 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, в марте 2019 российская певица Валерия оказалась в центре скандала после высказывания о ситуации с Евровидением в Украине и публичной поддержки кандидата в президенты Владимира Зеленского.

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