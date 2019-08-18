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"Приехали бухнуть на халяву!" Российские певцы засветились в Крыму

1.9т Читать материал на украинском

Российские представители шоу-бизнеса "засветились" в оккупированном Крыму на дегустации вин в Массандре.

В частности, аннексированный полуостров посетили певица Валерия с мужем-продюсером Иосифом Пригожиным, Наташа Королева и Стас Михайлов. Фотодоказательства опубликовал в Twitter блогер Roksolana Today.

"Прибухнуть на халяву украинского вина в украинской Массандре прибыли Александр Маршал, Валерия с супругом Иосифом Пригожиным, Наташа Королева, Стас Михайлов, Игорь Николаев – отборная стая крымнашных певцов ртом", – подписал блогер снимки.

Российские певцы в Крыму

Российские певцы в Крыму

Roksolana Today

Российские певцы в Крыму

Российские певцы в Крыму

Roksolana Today

Ранее Служба безопасности Украины запретила въезд в страну Наталье Королевой. Певица возмутилась тем, что на одном из украинских каналов транслировали ее концерт, с которым звезду не пустили приехать на родину.

Как писал OBOZREVATEL, в марте 2019 российская певица Валерия оказалась в центре скандала после высказывания о ситуации с Евровидением в Украине и публичной поддержки кандидата в президенты Владимира Зеленского.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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