"Приеду в Крым бесплатно": Вайкуле сделала новое заявление о выступлении на полуострове

Латвийская певица Лайма Вайкуле поедет на полуостров только после того, как будут сняты санкции.

Об этом она рассказала в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", прокомментировав нападки со стороны россиян по поводу ее заявления по Крыму (также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу до конца).

"Я вообще вне политики. Наверное, было глупо втягиваться в это. Я не понимала, что это – политика. Я люблю одинаково все страны мира, потому что я – человек мира… Я ничего не понимаю в политике. Я знаю, что нам, европейцам, запрещено работать в Крыму. Я говорю: "Нет, я не буду работать". Разве это надо обсуждать", – сказала певица.

Она уточнила, что ее втянули в политические дискуссии, которых не должно быть. Более того, Вайкуле сказала, что журналисты в очередной раз перекрутили слова. Она напомнила, что сделала много общественно полезного. В частности, для дружбы народов артистка подписывала письма, в которых просила не впутывать коллег в политику.

"Я имею орден Дружбы и никогда в своей жизни не высказывалась плохо ни о русском, ни об украинском, ни о казахском, ни о грузинском, ни об одном народе. Я их всех люблю. У меня везде друзья", — рассказала она.

Вайкуле заявила, что не знала "об отсутствии запрета" на концертную деятельность в Крыму. Кроме того, она пояснила, что не жалеет о распаде Советского Союза, так как сегодняшняя молодежь является людьми мира. Ведь это поколение может учить языки и поехать в любую страну.

"Это же счастье! У меня такой возможности не было. Сейчас для молодежи просто счастье, что Советский Союз развалился. Я говорю об этом, как музыкант. Задача музыканта — объединять", – отметила певица.

Более того, Вайкуле назвала тех, кто посоветовал ей больше не приезжать в Россию, провокаторами, которые некрасиво себя ведут.

"У меня столько друзей в России, я училась в России, я знаю язык и я никогда в жизни не критиковала Россию, я ее обожаю. Я вообще не лезу в политику. Как снимут санкции, я тут же приеду в Крым с большим удовольствием, бесплатно, и дело вообще не в деньгах", – подчеркнула певица, уточнив, что она взрослый человек, который может вообще не работать.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 августа Вайкуле заявила, что не намерена посещать Крым ни за какие гонорары. Ее поддержал латвийский композитор Раймонд Паулс.

Однако многие в России раскритиковали заявление певицы. Так, певец Олег Газманов назвал некрасивыми словам Вайкуле, которой "все дала Россия". Российский актер Станислав Садальский отреагировал на категоричный отказ Вайкуле ездить на гастроли в Крым, заявив, что не собирается ездить в Украину, пока там "обижают русских". Сама певица призналась, что не ожидала такого резонанса от ее заявления.