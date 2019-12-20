"Придется запастись патронами": скандал со взбешенной из-за обнаженки Собчак набирает обороты

Бывшая жена Федора Бондарчука Светлана вмешалась в скандал вокруг подруги Ксении Собчак из-за ее высказывания по поводу обнаженных фото.

Звезда и сама не против периодически сверкнуть телом на камеру и похвастаться снимками в Instagram, но по такому случаю все же пришлось одеться и успокоить журналистку.

Фото Лаврентьевой, из-за которого все началось

В частности, Собчак написала новый пост после матерного ответа мужа бывшей подруги Оксаны Лаврентьевой, который в грубой форме посоветовал ей отстать со своей критикой.

Обнаженная Лаврентьева стала причиной скандала

"В мире "бикини-ж*п" свои законы: не смей высказывать мнение, что выставлять в таком количестве обнаженку – это от отчаяния! Мы все придем толпой и напишем в комментариях, что это неправда! 2 тысячи комментов от разгневанных женщин и один от писателя средней медийности, который постоянно пишет в инсте, что не любит, когда ему дают советы, о которых он не просит, но почему-то пришел на чужую страничку, чтобы дать пару советов", – возмутилась Собчак.

Ксения Собчак продолжила возмущаться голыми фото в сети instagram/xenia_sobchak

Светлана Бондарчук решила вмешаться в конфликт, чтобы остепенить боевую подругу: "Ксюша, не превращайся в советскую бабушку у подъезда, осуждающую каждую проходящую юбку выше колен. А то мне придется запастись патронами", — написала она в комментарии.

Светлана Бондарчук в боди instagram/a030aa

На этом Светлана не остановилась и опубликовала фото, на котором позирует в роскошном платье, оставив колкую подпись.

"Вспомнила, что я уже за +++ и приоделась, но без разрезов все же не смогла. Надеюсь, вас это не смущает?" — пошутила Светлана.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом Собчак сцепилась с бывшейш невестой Николая Баскова, фотомоделью Викторией Лопыревой из-за поста девушки в соцсети.

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