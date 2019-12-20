"Придется запастись патронами": скандал со взбешенной из-за обнаженки Собчак набирает обороты

Бывшая жена Федора Бондарчука Светлана вмешалась в скандал вокруг подруги Ксении Собчак из-за ее высказывания по поводу обнаженных фото.
Звезда и сама не против периодически сверкнуть телом на камеру и похвастаться снимками в Instagram, но по такому случаю все же пришлось одеться и успокоить журналистку.
Фото Лаврентьевой, из-за которого все началось
В частности, Собчак написала новый пост после матерного ответа мужа бывшей подруги Оксаны Лаврентьевой, который в грубой форме посоветовал ей отстать со своей критикой.
Обнаженная Лаврентьева стала причиной скандала
"В мире "бикини-ж*п" свои законы: не смей высказывать мнение, что выставлять в таком количестве обнаженку – это от отчаяния! Мы все придем толпой и напишем в комментариях, что это неправда! 2 тысячи комментов от разгневанных женщин и один от писателя средней медийности, который постоянно пишет в инсте, что не любит, когда ему дают советы, о которых он не просит, но почему-то пришел на чужую страничку, чтобы дать пару советов", – возмутилась Собчак.
Ксения Собчак продолжила возмущаться голыми фото в сети
instagram/xenia_sobchak
Светлана Бондарчук решила вмешаться в конфликт, чтобы остепенить боевую подругу: "Ксюша, не превращайся в советскую бабушку у подъезда, осуждающую каждую проходящую юбку выше колен. А то мне придется запастись патронами", — написала она в комментарии.
Светлана Бондарчук в боди
instagram/a030aa
На этом Светлана не остановилась и опубликовала фото, на котором позирует в роскошном платье, оставив колкую подпись.
"Вспомнила, что я уже за +++ и приоделась, но без разрезов все же не смогла. Надеюсь, вас это не смущает?" — пошутила Светлана.
Представьте себе такое:выкладываю я интервью с Наргиз (кстати у нас уже 1,4 ‼️млн просмотров за сутки и 3 в трендах ютюба-в шапке профиля),и ,вдруг,вижу в ленте пост Познера с текстом о том, что, мол, есть какое-то нездоровье в том, что каждый ютюб блоггер зовет теперь себя интервьюером ,и все это глупо и неталантливо. (Для особо сообразительных,судя по последним комментариям их здесь много, поясню: Познер НЕ писал такого,это моя фантазия) Ну короче,я тут же разумеется понимаю,что это он обо мне написал и давай ему строчить ,не завидуй мол,Владимир,моему таланту. Мгновенно выставляет фотку Дудь с текстом ,что он-хороший интервьюер ,а Познер неправ и сам в ютюбе был замечен #заебись. Пивоваров подтягивается в комментарии и пишет "Владимир Владимирович,зачем вы так про нас? Вы же современный человек,а не ретроград! Не дедушка там какой-то!"Ну и дальше широкая дискуссия уже в телеграмме на тему "Познер унизил Собчак и Дудя" Представили? Правильно,это бред. Потому что прочитав про идиотов-интервьюеров,я подумаю что он обо всех КРОМЕ меня,а не про меня!!!! и так должен подумать про себя каждый уверенный в своей профессиональной и прочей состоятельности человек,независимо от того,кто и что имел ввиду. Другое дело в мире "бикини-жоп" . Там свои законы,своя жоподиктатура. Не смей высказывать мнение ,что выставлять в таком зашкаливающем количестве обнаженку это -от отчаяния! Мы все придем толпой и напишем в комментариях ,что это неправда!!! Еще и по несколько раз напишем. Чтоб вы все точно-точно знали, что неправда-неправда! 2тыщи комментов от разгневанных женщин и один от писателя средней медийности,который постоянно пишет в инсте ,что не любит когда ему дают советы, о которых он не просит,но почему-то пришел на чужую страничку чтобы..дать пару советов! 🤷♀️ У микроблоггера регулярно выставляющего свою задницу за неимением другого развлекательного контента тяжелая жизнь. Ему везде мерещится, что весь мир шепчет именно ему и только о нем. Оставим его в этом чудесном мире и перейдем к другим новостям. Сегодня вечером буду участвовать в чтениях великого писателя второй половины 19 века-Оскара Уайльда. Кое в чем он был со мною солидарен 😉🙈 (⏩)
Как сообщал OBOZREVATEL, летом Собчак сцепилась с бывшейш невестой Николая Баскова, фотомоделью Викторией Лопыревой из-за поста девушки в соцсети.
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