''Придет адекватный режим'': Куценко высказался о выборах в Украине

Российский актер и кинорежиссер украинского происхождения Гоша Куценко рассказал о том, что думает о грядущих президентских выборах в Украине. Он отметил, что когда в стране будет "адекватный режим" ситуация может наладиться.

Кроме того, он заявил, что будет рад, если президентом станет музыкант Святослав Вакарчук. Об этом Куценко рассказал в шоу "А поговорить?", выпуск которого опубликован на YouTube.

Скриншот из видео

Когда у актера спросили, кто может закончить войну на Донбассе, он ответил, что новая украинская власть, которая победит на президентских выборах.

"Будем надеяться, что сейчас пройдут выборы в Украине и будет адекватный режим, адекватная власть, которая будет искать компромиссы. Слава очень талантливый человек. Я слушаю его музыку и считаю, что он гениальный человек. Посмотрим. Никто не знает, что будет", - сказал Куценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, режиссер украинского происхождения Гоша Куценко также рассказал о том, как хотел поехать на Донбасс, когда в регионе начался военный конфликт. Артист-перебежчик отметил, что ему позвонил знаменитый певец, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук и пригласил туда, однако он отказался.