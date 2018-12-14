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''Придет адекватный режим'': Куценко высказался о выборах в Украине

4.1тЧитать материал на украинском

Российский актер и кинорежиссер украинского происхождения Гоша Куценко рассказал о том, что думает о грядущих президентских выборах в Украине. Он отметил, что когда в стране будет "адекватный режим" ситуация может наладиться.

Кроме того, он заявил, что будет рад, если президентом станет музыкант Святослав Вакарчук. Об этом Куценко рассказал в шоу "А поговорить?", выпуск которого опубликован на YouTube.

''Придет адекватный режим'': Куценко высказался о выборах в Украине

Скриншот из видео

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Когда у актера спросили, кто может закончить войну на Донбассе, он ответил, что новая украинская власть, которая победит на президентских выборах.

"Будем надеяться, что сейчас пройдут выборы в Украине и будет адекватный режим, адекватная власть, которая будет искать компромиссы. Слава очень талантливый человек. Я слушаю его музыку и считаю, что он гениальный человек. Посмотрим. Никто не знает, что будет", - сказал Куценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, режиссер украинского происхождения Гоша Куценко также рассказал о том, как хотел поехать на Донбасс, когда в регионе начался военный конфликт. Артист-перебежчик отметил, что ему позвонил знаменитый певец, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук и пригласил туда, однако он отказался.

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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
А как понять кацапское-"адекватный режим"?Если бы Гитлер в 1944 году сказал бы:-Все!Никто никуда не наступает.Мы поняли свои ошибки и приносим глубочайшие извинения!-он стал бы адекватным?Договороспособным?С путеным только Вакарчук сможет договориться?Это серьезно,Гоша?Ну,ты и долбоеб.Впрочем,как и все твои кацапские сограждане!
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кирик вадим
кирик вадим
Гоша, режим это расея )))
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кирик вадим
кирик вадим
Мда, промыли тебе Гоша оставшиеся мозги
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