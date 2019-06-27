"Президент Украины помог": Темникова рассказала, как прорывалась в Одессу

Российская певица Елена Темникова, которая признавалась в любви к президенту РФ Владимиру Путину, рассказала о том, как попала на территорию Украины. Так, по ее словам ей помогло множество людей и даже сам президент Украины Владимир Зеленский.

24 мая у нее должен был состояться концерт в одном из Одесских клубов, но активисты сорвали его. Об этом Темникова рассказала в интервью журналистке Ирине Шихман.

Скриншот из видео

"Могу сказать мнение организаторов концерта. Это никак не связано с моей персоной лично. Это связано с открытием сезона в клубе. Так как это самый крутой клуб, у него всегда есть конкуренты, которые хотели бы что-то нехорошее сделать и просто решили сорвать открытие, не пустив меня и мою команду. Но, все получилось. Все хорошо. Столько людей помогали. Я так понимаю, что и президент Украины тоже какую-то часть хорошую сделал", - заявила Темникова.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Одессе 24 мая прошел митинг против концерта российской певицы, экс-звезды группы "Серебро" Елены Темниковой. Активисты собрались возле ночного клуба "Ибица", где она должна была выступить, и сожгли флаг страны-агрессора

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