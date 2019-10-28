'Превратились в КВН': скандальный выпуск 'Квартал 95' вызвал споры в сети

Новый выпуск комедийного шоу "Вечерний квартал" вызвал споры среди украинцев. Так, многие поклонники комиков отметили, что раньше юмор был лучше, а некоторые, наоборот, похвалили артистов.

Кроме того, многие отметили, что команде комиков не хватает Владимира Зеленского, который покинул проект. Видео разместили на официальной странице шоу в Youtube.

"Вечерний квартал" Скриншот из видео

Премьера выпуска состоялась 26 октября. Пользователи сети восхитились вступительной и финальной песнями студии.

Шоу студии "95 Квартал" Скриншот из видео

Финальная песня на шоу "Вечерний квартал" Скриншот из видео

Отметим, что юмористы студии "Квартал 95" в новом выпуске "Вечернего квартала" высмеяли Евгения Кошевого и его дочь Варю.

Первое свидание Варвары Кошевой Скриншот из видео

"Скучновато", "Вот Квартал и превратился в КВН. Печально", "С такими шутками ему недолго осталось", "Ребята стали не смешными. Без Зеленского вы никто", "Стыдно смотреть", "Вы лучшие! Спасибо! Концерт классный", "Зажигать то зажигает, но Зеленского, главной "зажигалочки" не хватает", "В каждой передаче на финальной песне всегда текут слезы", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в пятом сезоне юмористической программы "Лига смеха" команда "Днепр" вместе со своим тренером Игорем Ласточкиным сделала пародию на президента Украины Владимира Зеленского и актера Станислава Боклана. Это позабавило сеть.

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