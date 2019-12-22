"Превращают жизнь в спектакль": в России "возбудились" из-за Пугачевой на "Голубом огоньке"

Отказ примадонны Аллы Пугачевой сниматься в российском "Голубом огоньке" стал причиной для оживленного обсуждения.

Так, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян в комментарии "Дни.ру" заявил, что это спланированный ход, а также сравнил с Олимпийскими играми.

Алла Пугачева - Голубой огонек Кадр из видео / Helen MY

"То Алла Пугачева обидится и впоследствии уйдет, то София Ротару сначала откажется, а потом вернется, то Ольга Бузова в них засветится", – заявил он.

Алла Пугачева отказалась от "Голубого огонька" instagram/alla_orfey

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По словам Манукяна, в жизни звезды ведут себя, как и все, только имеют большие финансовые возможности.

"Это все маскарад, спектакль, в котором они играют. И в такой же спектакль они якобы превращают свою жизнь. Иначе бы не было этих многочисленных постов в "Инстаграм", в которых они подогревают интерес к себе", – добавил Манукян.

Алла Пугачева instagram/alla_orfey

Тем временем, продюсер Максим Фадеев заявил, что "Голубой огонек" стало невозможно смотреть. По его мнению, Пугачева приняла разумное решение, которое должна была принять уже давно: "Молодец. Наконец-то у нее хватило на это ума".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что вместо Пугачевой в новогоднем шоу снялась София Ротару. Артистки всю жизнь соперничали.

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