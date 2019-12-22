Главная Новости
22 декабря • обновлено в 17:14
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Превращают жизнь в спектакль": в России "возбудились" из-за Пугачевой на "Голубом огоньке"

2.3т
Читать материал на украинском

Отказ примадонны Аллы Пугачевой сниматься в российском "Голубом огоньке" стал причиной для оживленного обсуждения.

Так, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян в комментарии "Дни.ру" заявил, что это спланированный ход, а также сравнил с Олимпийскими играми.

Алла Пугачева - Голубой огонек

Алла Пугачева - Голубой огонек

Кадр из видео / Helen MY

"То Алла Пугачева обидится и впоследствии уйдет, то София Ротару сначала откажется, а потом вернется, то Ольга Бузова в них засветится", – заявил он.

Алла Пугачева отказалась от "Голубого огонька"

Алла Пугачева отказалась от "Голубого огонька"

instagram/alla_orfey

Новости
Внук Пугачевой попал на главную встречу года и увидел брата

По словам Манукяна, в жизни звезды ведут себя, как и все, только имеют большие финансовые возможности.

"Это все маскарад, спектакль, в котором они играют. И в такой же спектакль они якобы превращают свою жизнь. Иначе бы не было этих многочисленных постов в "Инстаграм", в которых они подогревают интерес к себе", – добавил Манукян.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

instagram/alla_orfey

Тем временем, продюсер Максим Фадеев заявил, что "Голубой огонек" стало невозможно смотреть. По его мнению, Пугачева приняла разумное решение, которое должна была принять уже давно: "Молодец. Наконец-то у нее хватило на это ума".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что вместо Пугачевой в новогоднем шоу снялась София Ротару. Артистки всю жизнь соперничали.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Алла Пугачева
Место
Россия
Теги
Новый Год-2020 шоу-бизнес скандалы концерт
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
11
Смешно
3
Интересно
0
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги