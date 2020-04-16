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16 апреля • обновлено в 14:13
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Пресняков-старший неожиданно заговорил о внебрачных детях: откровенное признание музыканта

1.4т
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Российский музыкант Владимир Пресняков-старший опасается того, что после смерти могут объявиться его любовницы и внебрачные дети.

Так, по словам артиста, он не раз видел скандальные ток-шоу, где неизвестные женщины пиарились за счет умерших звезд. Пресняков-старший отметил, что такое "разоблачение" его пугает даже больше, чем риск подхватить коронавирус, передает MK.

Владимир Пресняков-старший

Владимир Пресняков-старший

Фото: Борис Кудрявов/ КП

"Я знаешь чего боюсь? Вон сколько телепрограмм, и в каждой изучают чужую ДНК – больше ничего не изобрели. И думаешь: только уйдешь в мир иной, как тут сразу вой и начнется. Вот как бы заготовить какую заповедь, чтобы всего этого избежать… Детей этих внебрачных. Чтобы не пошли пляски половецкие возле не совсем остывшего тела. Но раз такое запретить невозможно, то придется просто жить как можно дольше", – сказал музыкант.

Владимир Пресняков-старший

Владимир Пресняков-старший

Фото: ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена российского певца Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская призналась, что артист время от времени злоупотребляет алкоголем, а также назвала его "бабником".

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Автор
Кристина Долматова
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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