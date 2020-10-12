Пресняков рассказал о клинической смерти из-за Орбакайте

Российский певец Владимир Пресняков-младший признался, что впал в депрессию после развода с артисткой Кристиной Орбакайте. На фоне сильного стресса музыкант пережил клиническую смерть.

Как рассказал знаменитость в эфире программы "Судьба человека", Орбакайте была его первой любовью (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Для Кристины я был слишком отцом, слишком другом, все было слишком. Развод должен был состояться. Потому что два лидера не могут жить вместе. Но на 100% виноват я. Ничего лучшего, чем выпить, я не находил. У меня была мощная социопатия, мания преследования. А потом случился большой стресс, и все это пропало", – признался Пресняков.

Пресняков и Орбакайте с сыном Никитой. Cosmopolitan

По его словам, на фоне депрессии у него остановилось сердце и случилась клиническая смерть. Певец даже через много лет не хочет вспоминать об этом, но отмечает, что этот период послужил ему сильным толчком в развитии.

"Я не буду говорить об этом (клиническую смерть. – Ред.), но у меня ушли все страхи. Еще раз хочу сказать: тот период был самым счастливым. Да, было много боли, но она оказалась не напрасной! Я очень благодарен Кристине за сына, за все, что было", – пояснил Пресняков.

Отметим, Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте начали встречаться в юности. Дочке Аллы Пугачевой тогда было всего 15 лет, Владимиру – 18. В 1991 году у влюбленных родился сын Никита. Десять лет пара находилась в гражданском браке, в 1997 году артисты разошлись. С 2005 года Пресняков живет с певицей Натальей Подольской. В 2015-м у пары родился сын Артемий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена Преснякова Наталья Подольская подтвердила слухи о своей второй беременности. Пол ребенка супруги пока не сообщают.