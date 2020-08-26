Пресняков о расставании с Орбакайте: не то чтобы не хотел жить, а нарывался на все неприятности

Российский музыкант и композитор Владимир Пресняков-младший вспомнил о жизни после расставания с певицей Кристиной Орбакайте.

Так, по словам мужчины, он очень тяжело переживал разрыв с любимой, к которому привел его разгульный образ жизни. Тогда он постоянно "нарывался на неприятности, влезал в разборки", чтобы хоть как-то заглушить свою боль. Сейчас же Пресняков считает, что в тот момент вел себя глупо, однако не отрицает –страдания пошли ему только на пользу. Об этом артист рассказал в эфире YouTube-шоу "Зангалис & К" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У меня была мощная социопатия, мания преследования. Но после этого стресса все пропало. Я благодарен этому потрясению – первому расставанию с любимой… Кристиной. Тогда я не то чтобы жить не хотел, но нарывался на все неприятности. Если я проезжал мимо заправки и видел какие-то разборки, то обязательно останавливал машину и шел туда. Каждый раз говорю: "Боженька, прости меня". Прошу о пощаде за то, как вел себя в то время, потому что оно было неправильное", – рассказал Пресняков.

Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков-младший (фото – starhit.ru)

Он также признался, что в то время пытался найти утешение в алкогольных напитках. Поначалу артист мог запросто выпить с коллегами несколько бутылок крепкого спиртного и даже не почувствовать опьянения. Впрочем, постепенно такие вечеринки стали выходить из-под контроля. Тогда Пресняков решил, что нужно выбираться из этого состояния и начать строить новую жизнь.

Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте начали встречаться в юности. Дочери Аллы Пугачевой тогда было всего 15 лет, Владимиру – 18. В 1991 году у влюбленных родился сын Никита. 10 лет пара состояла в гражданском браке, в 1997 году артисты расстались.

Пресняков и Орбакайте (фото – vokrug.tv)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сын Владимира Преснякова-младшего Никита признался, что перенес коронавирус и почти месяц боролся с болезнью.

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