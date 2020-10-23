Пресняков и Подольская во второй раз стали родителями. Фото

Ольга Веркалец Люди 09:36, 23.10.2020

38-летняя певица Наталья Подольская и ее 52-летний муж Владимир Пресняков стали родителями во второй раз.

Так, у супругов родился сын, которого решили назвать Иваном. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram (фото смотрите ниже).

"Сверху решили, что сегодня (22 октября. – Ред.). Мы очень счастливы. Все хорошо", – написала Подольская.

Подольская и Пресняков с новорожденным сыном.
Instagram Наталья Подольская

Напомним, Подольская и Пресняков познакомились в 2005 году, а в 2010 году поженились. 5 июня 2015 года у пары родился сын Артемий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21-летний сын певицы Валерии Арсений Шульгин, который в августе 2020 года женился на своей возлюбленной Лиане Волковой, впервые станет отцом.

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