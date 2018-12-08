МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

Прервала эфир и покончила с собой: смерть известной ведущей потрясла сеть

11.8тЧитать материал на украинском

Известная британская радиоведущая Вики Арчер прервала эфир, поехала домой и наложила на себя руки. Причины ее смерти были оглашены в суде города Шопшир.

Журналистки, поработавшей 20 лет на местной региональной радиостанции "Би-би-си", не стало в августе этого года. В день самоубийства 41-летняя ведущая покинула студию, сославшись на плохое самочувствие, и отправилась домой, пишет "ВВС".

Прервала эфир и покончила с собой: смерть известной ведущей потрясла сеть

Источник: Twitter Вики Арчер

Тело женщины спустя пару часов нашел ее отчим, который приехал помочь падчерице с установкой плиты. Когда Вики не открыла ему дверь, мужчина решил залезть в дом через окно и обнаружил Арчер без признаков жизни.

Новости
Супруги умерли в один день после 62 лет совместной жизни: удивительная история

Известно, что британка долгое время страдала от депрессии и уже дважды за последние несколько лет пыталась свести счеты с жизнью. У нее осталось трое детей.

Прервала эфир и покончила с собой: смерть известной ведущей потрясла сеть

Источник: Twitter Вики Арчер

Сотрудники женщины тяжело перенесли известие о ее смерти, ведь для них гибель Вики стала невосполнимой потерей — они потеряли выдающегося профессионала своего дела.

Прервала эфир и покончила с собой: смерть известной ведущей потрясла сеть

Источник: Twitter Вики Арчер

Прервала эфир и покончила с собой: смерть известной ведущей потрясла сеть

Источник: Twitter Вики Арчер

На страничке радиоведущей в соцсетях подписчики оставили грустные комментарии, сочувствуя ее родным и семье. Фолловеры отметили, что им будет не хватать Вики в эфире, и они до сих пор не могут поверить в произошедшее.

Как ранее собщал OBOZREVATEL, 4 декабря в Москве внезапно скончался российский актер Виталий Ендовицкий, сыгравший в популярных сериалах "Универ", "Карпов" и "След".

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
24
1
Смешно
0
Интересно
35
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги