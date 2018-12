Прервала эфир и покончила с собой: смерть известной ведущей потрясла сеть

Известная британская радиоведущая Вики Арчер прервала эфир, поехала домой и наложила на себя руки. Причины ее смерти были оглашены в суде города Шопшир.

Журналистки, поработавшей 20 лет на местной региональной радиостанции "Би-би-си", не стало в августе этого года. В день самоубийства 41-летняя ведущая покинула студию, сославшись на плохое самочувствие, и отправилась домой, пишет "ВВС".

Тело женщины спустя пару часов нашел ее отчим, который приехал помочь падчерице с установкой плиты. Когда Вики не открыла ему дверь, мужчина решил залезть в дом через окно и обнаружил Арчер без признаков жизни.

Известно, что британка долгое время страдала от депрессии и уже дважды за последние несколько лет пыталась свести счеты с жизнью. У нее осталось трое детей.

Сотрудники женщины тяжело перенесли известие о ее смерти, ведь для них гибель Вики стала невосполнимой потерей — они потеряли выдающегося профессионала своего дела.

На страничке радиоведущей в соцсетях подписчики оставили грустные комментарии, сочувствуя ее родным и семье. Фолловеры отметили, что им будет не хватать Вики в эфире, и они до сих пор не могут поверить в произошедшее.

