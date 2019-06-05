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"Прервала два года воздержания": Бузова рассказала о сексе со знаменитостью

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Скандальная российская певица и телеведущая Ольга Бузова в ходе презентации нового клипа на песню "Водица" раскрыла подробности своей личной жизни.

Так, звезда призналась, что занялась сексом спустя два года после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, сообщает Starhit.

"Уже не так тяжело. Я два года воздержания нарушила! Может быть, это была одна ночь, может быть, несколько", — заявила Ольга.

"Прервала два года воздержания": Бузова рассказала о сексе со знаменитостью

Ольга Бузова

Фото из Instagram

"Прервала два года воздержания": Бузова рассказала о сексе со знаменитостью

Ольга Бузова

Фото из Instagram

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Отметим, что Бузова не стала раскрывать имя нового избранника, но намекнула, что он является знаменитостью.

"Вы все его прекрасно знаете, но я не хочу вдаваться в подробности. После такого длительного одиночества, конечно, у меня случились отношения. Теперь начался новый "отсчет", — призналась звезда.

"Прервала два года воздержания": Бузова рассказала о сексе со знаменитостью

Ольга Бузова

Фото из Instagram

"Прервала два года воздержания": Бузова рассказала о сексе со знаменитостью

Ольга Бузова

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный российский юморист, звезда проекта Comedy Club Тимур Батрутдинов рассказал о сексе со скандальной телезвездой Ольгой Бузовой.

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Персона
Ольга Бузова
Место
Россия
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