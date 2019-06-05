"Прервала два года воздержания": Бузова рассказала о сексе со знаменитостью

Скандальная российская певица и телеведущая Ольга Бузова в ходе презентации нового клипа на песню "Водица" раскрыла подробности своей личной жизни.

Так, звезда призналась, что занялась сексом спустя два года после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, сообщает Starhit.

"Уже не так тяжело. Я два года воздержания нарушила! Может быть, это была одна ночь, может быть, несколько", — заявила Ольга.

Ольга Бузова Фото из Instagram

Ольга Бузова Фото из Instagram

Отметим, что Бузова не стала раскрывать имя нового избранника, но намекнула, что он является знаменитостью.

"Вы все его прекрасно знаете, но я не хочу вдаваться в подробности. После такого длительного одиночества, конечно, у меня случились отношения. Теперь начался новый "отсчет", — призналась звезда.

Ольга Бузова Фото из Instagram

Ольга Бузова Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный российский юморист, звезда проекта Comedy Club Тимур Батрутдинов рассказал о сексе со скандальной телезвездой Ольгой Бузовой.

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