Премия "Грэмми 2021": появился весь список лауреатов

София Ковнир Люди 15:39, 23.12.2020 Обновлено: 15:55, 23.12.2020

Национальная академия искусства и науки звукозаписи США обнародовала список всех лауретов известной премии "Грэмми 2021" "За особые заслуги". В перечне есть множество популярных знаменитостей.

Так, в список попали Лайонел Хэмптон (посмертно), Мэрилин Хорн, Salt-N-Pepa, Селена (посмертно), Talking Heads и Grandmaster Flash&The Furious Five. Им присвоят награду Lifetime Achievement. Об этом стало известно на официальном сайте "Грэмми".

Кроме того, награду Trustees Award присвоили таких известным личностях как Эд Черни (посмертно), Бенни Голсон и Кенни "Babyface" Эдмондс.

Отметим, что награда Technical Grammy Award досталась Дэниелу Вайсу.

Названы лауреаты на премию "Грэмми 2021"
"Профиль"

Стоит добавить, что церемония награждения премии "Грэмми" состоится 31 января 2021 года.

  • Напомним, "Грэмми" – музыкальная премия, вручаемая ежегодно американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи. Награда присуждается по результатам голосования активных членов академии. В их числе артисты, музыканты, продюсеры, студийные звукоинженеры и другие фигуры из мира звукозаписи.

Музыкальная премия "Грэмми"
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее состоялась 62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США – "Грэмми 2020". Одну из статуэток получила американка украинского происхождения Надежда Шпаченко.

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