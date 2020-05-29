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29 мая • обновлено в 13:59
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Премьера в день рождения: GENA VITER выпустил новый хит "Мона Лиза"

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Украинский певец GENA VITER презентовал новый трек "Мона Лиза" в свой день рождения, 29 мая.

На своей странице в Instagram певец признался, что ему приятно выпустить новую песню в такой особенный день календаря. Трек уже доступен на всех цифровых площадках, а также послушать его можно на YouTube-канале музыканта (видео смотрите в конце новости).

GENA VITER

GENA VITER

Пресс-служба

"Мона Лиза" уже на всех площадках! Это мой презент для вас, а мой самый главный подарок – это вы, моя любимая публика. Пусть вам моя "Мона Лиза" дарит приятные, теплые эмоции! Жду с нетерпением наших с вами встреч в туре, который состоится осенью", – обратился артист к поклонникам.

Новинка музыканта была издана лейблом Kontramarka. Автор трека "Мона Лиза" –

композитор Дмитрий Сысоев, саундпродюсер – Томаш Лукач (LUCKACHSOUND).

Премьера в день рождения: GENA VITER выпустил новый хит "Мона Лиза"

Пресс-служба

На эту песню артист также снял видеоклип. На фото со съемок в соцсетях певец заинтриговал кардинальной сменой образа. Скоро станет известно, чем удивит артист – премьера состоится в июне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее GENA VITER откровенно удивил поклонниц на красной дорожке премии М1.

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Автор
Ева Романова
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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