Премьера шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной: что известно о главной героине реалити

Актриса Ксения Мишина станет первой героиней романтического реалити "Холостячка", которое уже 23 октября стартует на телеканале СТБ.

Звезда украинского кино вскоре предстанет перед зрителями в своем истинном виде, без роли и сценария. OBOZREVATEL предлагает узнать подробнее о личной жизни и карьере Мишиной.

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. После окончания школы она переехала в Киев и начала учиться на экономиста. Будущая звезда быстро покинула вуз, а через некоторое время поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, который закончила в 2015 году.

Девушка дебютировала в кино в 2014 году в фильме "Раскаленный периметр". Далее она снималась в фильмах "Чудо по расписанию", "На линии жизни", "Дом на холодном ключе" и другие. Известность пришла к актрисе после роли Камиллы в мелодраме "Искушение". Также она сыграла Лидию Шефер в проекте "Крепостная".

Мишина также приняла участие в шоу "Танці з зірками" в прошлом году. В танцевальном проекте ее партнером стал Женя Кот. Пара победила в шоу, что еще больше добавило популярности актрисе.

До участия в реалити у Мишиной не складывалась личная жизнь. Переехав в столицу, актриса собиралась замуж за мужчину, от которого была беременна сыном Платоном. Однако ей пришлось уйти от него к родителям. Во время участия в шоу "Танці з зірками" ей также приписывали романы с Владимиром Остапчуком и Женей Котом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Мишина поделилась эксклюзивными деталями о шоу "Холостячка".