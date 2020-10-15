Премьер-министр Финляндии попала в скандал из-за обнаженной груди: в сети запустили флешмоб

Премьер-министр Финляндии, 34-летняя Санна Марин оказалась в центре скандала из-за пикантного снимка с обнаженной грудью. Политика раскритиковали за откровенное фото и обвинили в "непрофессиональности". Из-за хейта в сети запустили флешмоб в ее защиту.

Так, Марин снялась для глянцевого журнала Trend в черном пиджаке с глубоким вырезом, надетым на голое тело. Снимок опубликовали на официальной странице таблоида в Instagram, после чего возникла волна критики в адрес премьер-министра.

Санна Марин сфотографировалась для журнала Trend. Instagram

Многие пользователи соцсетей отметили, что подобные фотографии неуместны для человека, занимающего пост премьер-министра страны. Из-за массового хейта сотни европейских женщин решили заступиться за Марин и запустили в сети флешмоб, в рамках которого публикуют фото в пиджаках на голое тело.

В сети запустили флешмоб в поддержку Санны Марин. Instagram

Снимки в поддержку премьер-министра Финляндии постили с хэштегом #imwithsanna ("Я с Санной"). Сторонники Марин утверждали, что женщин судят по внешнему виду гораздо чаще, чем мужчин. В частности, они ссылались на фото президента России Владимира Путина с голым торсом и других политиков мужского пола, которые из-за этого не столкнулись с осуждением.

Женщины публикуют снимки в пиджаке на голое тело в поддержку Санны Марин. Instagram

В сети запустили пикантный флешмоб. Instagram

В сети запустили пикантный флешмоб в поддержку премьера Финляндии. Instagram

Премьер Финляндии спровоцировала скандал: в сети запустили флешмоб. Instagram

Женщины поддержали премьера Финляндии. Instagram

В сети поддерживают премьера Финляндии. Instagram

Флешмоб в поддержку премьер-министра Финляндии Санны Марин. Instagram

Как поддерживают Санну Марин в сети из-за хейта. Instagram

Женщины выступили в поддержку Санны Марин. Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, 34-летняя Санна Марин стала самым молодым премьер-министром в мире. Подробнее о том, что о ней известно – читайте по ссылке.