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28 апреля • обновлено в 17:28
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"Прекрати истерить!" Комаровский внезапно обратился к оскандалившейся Тодоренко

3.1т
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Известный украинский врач Евгений Комаровский вступился за телеведущую Регину Тодоренко после ее скандальных высказываний о домашнем насилии.

Так, он опубликовал пост в личном Telegram-канале, где заявил, что знает лично Тодоренко. И, по его мнению, она очень светлый и добрый человек. А интернет-травля телеведущей – это результат зависти людей и злорадства. Кроме того, Комаровский отметил, что Регина не сказала "ничего криминального в своих интервью".

Евгений Комаровский и Регина Тодоренко

Евгений Комаровский и Регина Тодоренко

"Регина – легкий, светлый, добрый человек. Трудолюбие, оптимизм, талант, удача – результат. Результат – предмет зависти и злорадства. Уникальность многих интервью нередко состоит в том, что задаются вопросы, на которые сплошь и рядом не может быть однозначного ответа. Проблема должна рассматриваться с разных сторон, может иметь разные варианты решения. На подробные разборы, как правило, нет времени, тут же появляются новые вопросы... Как следствие – всегда можно придраться, обвинить в поверхностности, додумать то, чего и близко в голове не было… Было бы желание. Тодоренко не сказала ничего криминального. От слова вообще", – заявил Комаровский.

Он также добавил, что его больше удивляет не травля Тодоренко в сети, а то, что на это реагируют гламурные издательства и рекламодатели, которые спешат разорвать с телеведущей контракты.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Фото: instagram./reginatodorenko

"Лично для меня самое неприятное в этой ситуации – не реакция толпы, а реакция всех этих гламурных издательств и рекламодателей, которые готовы влиться в толпу, чтобы не лишиться доходов. Вы заключили контракт и вам, по большому счету, на человека уж простите наср*ть, лишь бы сетевые эксперты были довольны", – отметил врач.

К слову, Комаровский призвал Тодоренко "прекратить истерить и оправдываться". А также заявил, что готов ее поддерживать.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Фото: instagram./reginatodorenko

"Регина! Прекрати истерить и оправдываться. Поверь, нормальных и адекватных больше. Они тише, но их больше. Я понимаю, как не хочется выходить против толпы. Так оглянитесь по сторонам и поймите: все вокруг потому и происходит так грустно и безнадежно, что всем управляет агрессивная толпа. Толпа, которая терпит унижения, нищету, воровство, безнадегу стариков, отсутствие перспективы у детей, но с легкостью готова наброситься на кого угодно – главное, чтоб весело и безнаказанно. Регина! Во всех своих проектах можешь на меня рассчитывать. Обещаю интервью о способах борьбы с "сетевыми экспертами". Держись, девочка", – подытожил врач.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как пострадала Регина Тодоренко после своих скандальных высказываний о домашнем насилии. Подробности читайте здесь.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Кристина Долматова
Персоны
Регина Тодоренко Евгений Комаровский
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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