Представителя Украины на Евровидении-2020 обвинили в "прогибе" перед Россией: в чем проблема

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя обвинил в "прогибе" перед РФ представителей Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2020" – группу Go_A.

Об этом украинский певец написал на своей странице в Facebook. По его мнению, композиция "Соловей" носит политический подтекст.

"О победителе отбора Go_A. Абсолютно чужеродная эстетика. Финалист украинского отбора на "Евровидение-2020", вызывает беспокойство. То, что нам пытаются впарить как этно... Оно на самом деле не наше! Не родное! Это хорошо выполнено. Это профессионально. Это красиво. Но... Вот эта песня о Ванюше, который ходит к девушке, и готическая эстетика с образами в форме некромантских зиккуратов – это псевдо-этно. Это даже не третьесортное укро-шароварное варево, это – хуже. Это попытка впарить Европе паттерн об Украине голодоморной, немощной. Об обездоленной девушке и Ванюше – ее любимом, которого мама (народ) не хочет, но... никуда не денется. Потому Ванюша все равно ходил, ходит и будет ходить к девушке... Не удивлюсь, если "Ванюша" (тот, что на севере) поставит на Евровидении нам 12 баллов. Все будет в контексте спецоперации. Очень хочу ошибаться", – написал в сети Тополя.

Go_A

"Объясните, может не прав. Почему не Аксельрод, Хаят, Джерри, Круть, или Алена Алена, в конце концов?" – задался вопросом музыкант.

facebook.com/taras.topolya

Однако Тарас Тополя не получил ожидаемой поддержки от интернет-пользователей. Они раскритиковали пост артиста, не увидев в песне Go_A "зраду".

"Опять зрада. Все плохие вокруг. Видимо это таки что-то в менталитете", "Как это противно с вашей стороны, так обсирать представителя Украины. Отписываюсь. Позор Антителам", "Когда уже Евровидение в Украине перестанет быть платформой для ссор и разборок?" – написали юзеры в сети.

facebook.com/taras.topolya

"Может протрезветь?" – задалась вопросом травести-дива Монро.

facebook.com/taras.topolya

facebook.com/taras.topolya

facebook.com/taras.topolya

facebook.com/taras.topolya

facebook.com/taras.topolya

Как сообщал OBOZREVATEL, группа "Gо_A" с песней "Соловей" будет представлять Украину на "Евровидении 2020", которое в этом году состоится в Нидерландах. Музыканты получили максимальные шесть баллов от жюри и от зрителей.

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