Представительница Польши на Евровидении показала в клипе кадры с Майдана. Видео

Представительница Польши на Евровидении Алиция Шемплинская показала в клипе на конкурсную песню "Empires" кадры с Майдана.

Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Евровидения.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Сама песня расскажет о том, как все горит, и падают империи.

Прах к праху, пыль обратится в пыль, Я последую за тобой во тьму, Попробуй простить, что я не проснулась От того сна, в котором мечты могут продолжаться Не смотреть вниз, В твоих глазах блеск фальшивого золота Это выглядит так легко — Сжечь империю, Играя с огнем, Возможно, это мы с тобой Сжигаем империю, И виноваты только мы сами, мы Поднимаемся и снова падаем. Словно мотыльки, летящие на огонь, Словно птицы, что бьются об стекло, В надежде, что что-то изменится, мы делаем одно и то же, Мы с тобой — словно спичка и бензин. Не смотреть вниз, В твоих глазах блеск фальшивого золота Это выглядит так легко — Сжечь империю, Играя с огнем, Возможно, это мы с тобой Сжигаем империю, И виноваты только мы сами, мы Поднимаемся и снова падаем.Мы хотим всего и сразу, Ведь привыкли быть, как высокие башни, Но сейчас мы больше похожи на разрушенные стены Мы поднимаемся и снова падаем, Как мотылек, летящий на огонь, делаем одно и то же, Словно птица, бьющаяся об стекло. Всему приходит конец, Империи рушатся.

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