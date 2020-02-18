Представили, как украинский: канал "Украина" покажет запрещенный российский фильм

Телеканал "Украина" решил показать российскую четырехсерийную драму "Женщины в любви" (второе название – "Три счастливых женщины"), которую выдал, как украинскую ленту.

Сериал должен выйти в эфире 23 февраля в 13:25. Канал на своем сайте указал, что фильм – украинского производства, производителем указана украинская продакшн-компания "Фильм Стрим", пишет Тelekritika.

Сериал "Три счастливых женщины" ("Женщины в любви") Домашний

По факту фильм был снят в 2015 году в РФ, следовательно, должен подпадать под запрет украинского законодательства о кинематографии, который, в частности, запрещает телепоказ всех российских фильмов и сериалов, произведенных после 2014 года.

Скриншот сайта телеканала "Украина"

Премьера мелодрамы состоялась в России 12 апреля 2015-го на местном телеканале ТВЦ, сериал вышел под названием "Три счастливых женщины". 20 и 21 мая 2016 телеканал "Украина" показал мелодраму в своем эфире под названием "Женщины в любви". Также вещатель повторял фильм 22 января 2017-го.

Тelekritika.ua

В открытых источниках производителем "Трех счастливых женщин" указаны российские компании "Приор продакшн" и "Студия Грин Фильм". Также в фильме приняли участие исключительно российские актеры, все члены съемочной команды – россияне.

Кино-Театр. Ру

В то же время, на сайте телеканала страной-производителем фильма указана Украина.

Отметим, телеканал "Украина" в 2015-2018 ранее оказывался в центре внимания из-за показа спорных российских фильмов, выданных или под украинские, или произведенных в копродукции Украины и России. Очень часто производителем таких фильмов упоминалась компания "Фильм Стрим" — она производила эти фильмы или самостоятельно, или в копродукции с российской компанией "Русское" и якобы польской компанией ABC Film. Часть прокатных удостоверений на такие фильмы аннулировало Госкино.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный украинский телеканал "Интер" подготовил "советский марафон" телепередач ко Дню советской армии 23 февраля. Этот праздник в Украине официально отменен из-за агрессии России. Так, на "Интере" 22 и 23 февраля будут транслироваться советские фильмы, а также российский сериал.

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