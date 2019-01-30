''Представил родину достойно!'' Актер из России получил ''Порно-Оскар''

Актер из России Алексей Маетный, который известен под псевдонимом Маркус Дюпри, получил премию "Порно-Оскар" (AVN Awards). Он победил в номинации "Лучшая сцена втроем" с участием двух женщин.

Эта статуэтка стала восьмой для 30-летнего россиянина: в 2018 году он завоевал четыре награды, в том числе одну из главных номинаций премии — "Лучший исполнитель". В 2017-м ему досталась победа в трех номинациях. Об этом сообщается на сайте премии.

twitter.com/MarkusDupree

Российский музыкант Сергей Шнуров прокомментировал достижение своего соотечественника.

"Он представил родину достойно! Парень наш! Простой, но молодец. Может я, конечно, и тупой, но дайте ему, что ли, мерседес", - написал Шнуров.

Как ранее писал OBOZREVATEL, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и скандальная российская балерина Анастасия Волочкова обменялись оскорблениями в адрес друг друга. Так, певец опубликовал в своем Instagram стих, в котором подшутил над шпагатами балерины.

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