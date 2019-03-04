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"Предсказание сбылось": Борис Моисеев назвал дату своей смерти

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Российский певец Борис Моисеев рассказал, что узнал от гадалки дату своей смерти. По словам Моисеева, он обратился к предсказательнице, когда ездил в Париж.

Так, она заявила, что артист умрет в возрасте 86 лет. Об этом сообщает StarHit.

Борис Моисеев

Борис Моисеев

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"Как-то ездил в Париж, друзья посоветовали обратиться к местной прорицательнице. Женщина была довольно откровенна. Сказала, что умру в 86 лет, а в 55 ожидается творческий расцвет. Второе предсказание сбылось – записывал альбом, гастролировал, буквально ночевал на съемках. И что в итоге? Спустя два года после юбилея случился инсульт. Так что расцвет был скоротечен. Надеюсь, и в первом прогнозе гадалка напутала. К мистике отношусь с интересом, но аккуратно. Например, придумал ритуал на удачу. Перед выступлениями обходил зал с колокольчиком, дышал в обувь. Помогало!", — сказал Моисеев.

Как ранее писал OBOZREVATEL, умер вокалист The Prodigy Кит Флинт. Артисту было 49 лет. Музыканта нашли в его доме в Эссексе (Великобритания). Официальная причина смерти пока не называется, однако представители группы сообщили, что музыкант покончил с собой в ночь на понедельник.

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Персона
Борис Моисеев
Место
Россия
Тег
Новости России
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