2 января культовому американскому писателю Айзеку Азимову исполнятся 100 лет. В 60-х годах прошлого века он составил прогноз на 50 лет вперед.

OBOZREVATEL решил вспомнить главные предсказания писателя, которые сбылись.

Айзек Азимов hotgeo.ru

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Так, в 1964 году на страницах The New York Times вышла статья Азимова, в которой он написал, что во время телефонного разговора можно будет видеть своего собеседника. Более того, телефоны будут оснащены экранами, благодаря которым можно будет не только видеть человека, но и выполнять другие функции.

Также Азимов писал, что будет разработана кухонная утварь, которая будет готовить "автоматическую еду", разогревать воду и превращать ее в кофе.

Кроме того, в 2014 году, как писал Айзек Азимов, приборы не будут иметь никаких электрических проводов. Сегодня наглядным примером этого предсказания могут служить современные смартфоны.

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Современные эскалаторы также предсказал писатель, написав, что в центрах городов можно будет увидеть тротуары для поездок на небольшие расстояния.

Одно из пророчеств Азимова также гласило: "роботы в 2014 году не будут еще ни повсеместно распространены, ни достаточно хороши, но они уже будут существовать".

Одним из главных произведений Айзека Азимова принято считать цикл "Основание", в котором описывается общество ученых, которое становится ядром Галактической империи. Его создатель, математик Селдон, предсказал развитие истории на тысячу лет вперед и теперь ведет своих братьев к заветной цели, сконструировав несколько управляемых кризисов. Интересно то, что "Основание" было настольной книгой Усамы Бен Ладена.

Кроме того, Айзек Азимов предсказал распад СССР. В своем рассказе "Ключ", который был написал за четверть века до падения Советского Союза, писатель пишет: "SU — это Советский Союз, прежнее название Российского Района..."

Айзек Азимов 24 СМИ

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