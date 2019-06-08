"Предлагали миллионы!" Винник рассказал, как его заманивали в президенты

Украинский певец Олег Винник не планирует идти в политику, однако ему предлагали миллионы долларов за решение баллотироваться в президенты.

Как сообщил артист, только легкомысленный человек способен уйти в политику ради денег. Об этом говорится в "Светской жизни".

"Олег Винник не продается. Это легкомысленно пойти в политику, если тебе кто-то платит деньги. А вообще, мне предлагали миллионы долларов", - прокомментировал певец.

Также Олег Винник сообщил, что не планирует баллотироваться в Верховную Раду.

Олег Винник УНИАН

"Нет, я не иду в парламент, и в политику тоже. Это огромная ответственность и это не шутки. Я поддержу того человека, который докажет, что он всю свою жизнь отдаст за нашу страну, за наших людей", - рассказывал певец.

Как сообщал OBOZREVATEL, о создании своей политической партии заявила и украинская поп-дива Оля Полякова. Она указала, что это будет "первая женская партия в Украине", однако политическая сила не пойдет на внеочередные выборы в Верховую Раду в 2019 году, а сначала наберется опыта и тогда начнет свою деятельность в парламенте. Ранее продюсер артистки уже говорил о намерениях певицы пойти в политику.

После года раздумий в политику пошел и лидер “Океана Эльзы”, певец Святослав Вакарчук. Через несколько недель после президентских выборов он публично запустил партию “Голос” и объявил об участии в избирательной гонке.

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