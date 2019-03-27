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Предлагал секс втроем: в сеть попали доказательства измены жениха Дженнифер Лопес

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Британская модель и звезда журнала Playboy Зои Грегори заявила, что бывший бейсболист Алекс Родригес отправлял ей фото своих гениталий накануне помолвки с Дженнифер Лопес.

Об этом пышногрудая красотка рассказала изданию The Sun. Так, по словам девушки, Родригес буквально заваливал ее сообщениями непристойного характера и уговаривал на секс втроем.

"Джей Ло замечательная. Она такого не заслуживает, ей нужно очнуться. Мне ее жалко… Не думаю, что это правильно", — сказала Зои, которая показала изданию свою переписку со спортсменом в приложении WhatsApp.

Зои Грегори

Зои Грегори

Фото: The Sun

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Фото: The Sun

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Предлагал секс втроем: в сеть попали доказательства измены жениха Дженнифер Лопес

Фото: The Sun

Отметим, что ранее в адрес бывшего спортсмена Родригеса звучали обвинения от бейсболиста Хосе Кансеко. Хосе утверждал, что Алекс Родригес изменяет Дженнифер Лопес с его экс- супругой Джессикой Кансеко.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Фото: instagram/jlo

Как сообщал OBOZREVATEL, голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес официально обручилась со своим избранником — бейсболистом Алексом Родригесом. Вскоре пара сыграет свадьбу и для поп-звезды это будет четвертый брак.

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Персона
Дженнифер Лопес
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