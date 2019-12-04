"Предатель Родины!" Звезда РФ в образе Сталина назвал Познера врагом России

Российский актер Дмитрий Певцов в образе Иосифа Сталина назвал телеведущего Владимира Познера предателем России и предложил уехать из страны.

Видео с обращением к Познеру актер опубликовал в своем Instagram в ответ на заявление телеведущего о том, что противники абортов являются "мракобесами".

Дмитрий Певцов Инстаграм

Так, в своем видео Певцов опроверг заявление Познера о том, что 10% рождающихся детей – "гомосексуалисты или имеют к этому склонность". Также он возразил и на счет того, что гомосексуализм – это норма или почти норма.

"Дорогой Володя, если бы это была норма, тебя бы не было на свете. Норма, когда рождаются люди, которые могут продолжать свой род", – говорит актер.

"Всем ясно, что ты не любишь эту страну. Ты в ней чужой. Я так тебе скажу, как старый партийный товарищ: ты ей совсем чужой. Так манипулировать человеческими мозгами может только предатель своей Родины. Не надо здесь жить. Уезжай, отдохни. Во Франции у тебя есть недвижимость, отдыхай там, молчи. Не надо гадить в России", – заявил Певцов.

Владимир Познер BBC

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