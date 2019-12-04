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4 декабря • обновлено в 10:10
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"Предатель Родины!" Звезда РФ в образе Сталина назвал Познера врагом России

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Российский актер Дмитрий Певцов в образе Иосифа Сталина назвал телеведущего Владимира Познера предателем России и предложил уехать из страны.

Видео с обращением к Познеру актер опубликовал в своем Instagram в ответ на заявление телеведущего о том, что противники абортов являются "мракобесами".

Дмитрий Певцов

Дмитрий Певцов

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Так, в своем видео Певцов опроверг заявление Познера о том, что 10% рождающихся детей – "гомосексуалисты или имеют к этому склонность". Также он возразил и на счет того, что гомосексуализм – это норма или почти норма.

"Дорогой Володя, если бы это была норма, тебя бы не было на свете. Норма, когда рождаются люди, которые могут продолжать свой род", говорит актер.

"Всем ясно, что ты не любишь эту страну. Ты в ней чужой. Я так тебе скажу, как старый партийный товарищ: ты ей совсем чужой. Так манипулировать человеческими мозгами может только предатель своей Родины. Не надо здесь жить. Уезжай, отдохни. Во Франции у тебя есть недвижимость, отдыхай там, молчи. Не надо гадить в России", заявил Певцов.

Владимир Познер

Владимир Познер

BBC

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Малахов впервые рассказал о конфликте с Максимом Галкиным. Их ссора началась еще несколько месяцев назад, когда издание, в котором Андрей является главным редактором, написало статью о том, что Пугачева и Галкин потратили свыше двух миллионов евро на покупку земли и строительство трехэтажного особняка на Кипре.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Дмитрий Певцов Владимир Познер
Место
Россия
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