"Предатель пришел": Остапчук на "Голосі Країни-10" возмутил сеть

Украинский шоумен Владимир Остапчук, который на днях отреагировал на резкую критику в соцсетях и поскандалил из-за своего развода с Еленой Войченко, пришел на шоу "Голос країни-10". Выступление мужчины вызвало негодование в сети.

Остапчук выступил с реп-композицией и развернул к себе 3 тренерских кресла. Ролик опубликован на официальном канале шоу. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Скриншот из видео

После выступления ведущий решил пошутить. Он заявил, что Дан Балан "единственный житель Молдовы, который ездит на заработки не в ЕС, а в Украину".

Потап отметил, что любит ведущего.

"Очень люблю Остапчука, шутит он плохо, но зато какой красавчик", - сказал Потап.

В сети выступление Остапчука раскритиковали.

"Ужасно поступил с женой и детьми. Такие аморальные типы не должны быть публичными", "После ситуации с женой стал мне неприятен, скользкий тип, неприятно ни слушать, ни смотреть", "Иди с женой мирись. Пришел пиариться", "Предатель пришел. Отвращение после его поступков", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица и судья "Голоса країни-10" Тина Кароль высмеяла на шоу участницу из России Василису Старшову.

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