Главная Новости
10 февраля • обновлено в 00:20
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Предатель пришел": Остапчук на "Голосі Країни-10" возмутил сеть

5.2т
Читать материал на украинском

Украинский шоумен Владимир Остапчук, который на днях отреагировал на резкую критику в соцсетях и поскандалил из-за своего развода с Еленой Войченко, пришел на шоу "Голос країни-10". Выступление мужчины вызвало негодование в сети.

Остапчук выступил с реп-композицией и развернул к себе 3 тренерских кресла. Ролик опубликован на официальном канале шоу. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Предатель пришел": Остапчук на "Голосі Країни-10" возмутил сеть

Скриншот из видео

Новости
"Голос країни-10": все подробности четвертого выпуска шоу

После выступления ведущий решил пошутить. Он заявил, что Дан Балан "единственный житель Молдовы, который ездит на заработки не в ЕС, а в Украину".

Потап отметил, что любит ведущего.

"Очень люблю Остапчука, шутит он плохо, но зато какой красавчик", - сказал Потап.

В сети выступление Остапчука раскритиковали.

"Ужасно поступил с женой и детьми. Такие аморальные типы не должны быть публичными", "После ситуации с женой стал мне неприятен, скользкий тип, неприятно ни слушать, ни смотреть", "Иди с женой мирись. Пришел пиариться", "Предатель пришел. Отвращение после его поступков", - пишут в сети.

"Предатель пришел": Остапчук на "Голосі Країни-10" возмутил сеть
"Предатель пришел": Остапчук на "Голосі Країни-10" возмутил сеть
"Предатель пришел": Остапчук на "Голосі Країни-10" возмутил сеть
"Предатель пришел": Остапчук на "Голосі Країни-10" возмутил сеть
"Предатель пришел": Остапчук на "Голосі Країни-10" возмутил сеть
"Предатель пришел": Остапчук на "Голосі Країни-10" возмутил сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица и судья "Голоса країни-10" Тина Кароль высмеяла на шоу участницу из России Василису Старшову.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Голос країни" на OBOZREVATEL.

Автор
Мария Дидык
Тема
Голос країни
Персоны
Настя Каменских (NK) Алексей Потапенко (Потап) Dan Balan Тина Кароль
Тег
Голос країни-10
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги