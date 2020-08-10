Праздники 11 августа: приметы на вторник и что нельзя делать в этот день

11 августа православная церковь празднует Рождество святителя Николая Чудотворца. По народному календарю отмечается Калинник.

OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 11 августа и какие народные приметы актуальны в этот день.

Рождество святителя Николая Чудотворца

11 августа, во вторник, православная церковь отмечает Рождество святого Николая Чудотворца. Он является одним из самых почитаемых святых на Руси.

Святитель Николай Чудотворец prolviv.com

Еще при жизни Николай прославился как умиротворитель враждующих, защитник невинно осужденных и избавитель от напрасной смерти. Ему молятся о путешествующих, благополучном замужестве дочерей, избавлении от голода.

Наши предки верили, что этот день является очень сильным для чтения молитв на благосостояние и здоровье семьи.

Калинник: как отмечают

Народный праздник Калинник отмечается 11 августа ежегодно (по старому календарю – 29 июля). В этот день почитается память страстотерпца Каллиника Киликийского.

Калинник: что это за праздник и как отмечают Pixabay

Он жил в конце III – начале IV веков. Родители воспитали его в христианской вере. По достижении зрелости Каллиник, видя, сколько вокруг заблудших душ, решил стать проповедником и научить их жить, как советовал Христос.

К этому дню уже нередко начинаются утренние заморозки. Крестьяне молились святому Каллинику с просьбой сохранить урожай.

В народе праздник отмечают пирогами с калиной. Отсюда еще одно его название – "Калинник", так как эта ягода как раз дозревает к этому дню. Ее считают символом целомудренной красоты. Горький вкус ягодки сравнивают с горькой судьбой девушки, отданной насильно замуж.

Приметы на 11 августа: какой будет погода

Если в этот день с утра туман – стоит приберечь место в закромах для овса и ячменя.

Если созревший овес вторично зазеленеет – это к дождливой осени.

Если ягоды и орехи уродили, а грибов немного – жди зиму снежную да студеную.

Что нельзя делать 11 августа

Нельзя работать в саду и огороде;

Нельзя шить, вязать и вышивать;

Нельзя ругаться и ссориться с близкими;

Нельзя убирать в доме, заниматься стиркой.

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