Правила жизни Чака Норриса: каких принципов придерживается легендарный актер

Легендарный спортсмен и актер Чак Норрис за свою карьеру снялся в десятках фильмов и завоевал сердца миллионов зрителей по всему миру. На сегодняшний день 80-летняя знаменитость – это уникальный герой, который символизирует непобедимость и сильную мотивацию.

Так, в эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL Чак Норрис рассказал, как ему удается добиваться своих целей и жить в гармонии с самим собой, своей семьей. Он назвал 12 принципов жизни, которых всегда и во всем следует.

Я буду заниматься развитием своего потенциала по максимуму всеми возможными способами.

Я забуду ошибки прошлого и буду работать над большими достижениями.

Я всегда буду в позитивном состоянии духа и буду делиться им с каждым.

Я буду постоянно работать над приумножением любви, счастья и верности в моей семье и признанием того, что ни один успех не может компенсировать неудач или провалов дома.

Я буду работать на благо всех людей и делать так, чтобы они чувствовали себя достойными.

Если я не могу сказать ничего хорошего про человека, я не буду говорить ничего.

Я буду тратить столько времени на совершенствование себя, что у меня не будет времени критиковать других.

Я всегда буду восторгаться успехами других, как своими собственными.

Я буду придерживаться непредвзятого отношения к точке зрения другого человека, но при этом буду твердо придерживаться того, что считаю правдой и честностью.

Я буду уважать тех, кто наделен властью, и всегда буду демонстрировать это уважение.

Я всегда буду верен Богу, моей стране, моей семье и моим друзьям.

Я буду оставаться целеустремленным на протяжении всей своей жизни, потому что позитивный настрой помогает моей семье, моей стране и мне самому.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легендарная итальянская актриса и певица Софи Лорен рассказала о шести своих жизненных уроках.