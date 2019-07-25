"Правда-правда?" Бузова взорвала сеть заявлением о последнем концерте

Российская ведущая и певица Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт осенью.

Соответствующее признание она обнародовала на своей странице в Instagram, вызвав бурю эмоций пользователей сети, однако имела в виду артистка не то, о чем подумали сначала хейтеры.

Ольга Бузова instagram/buzova86

"Я люблю традиции! Мне они очень важны, ведь они всегда объединяют. У нас с вами есть своя традиция – встречаться на моих больших сольных выступлениях в ноябре в Москве. В этом году я решила ее не нарушать. 14 ноября я дам свой последний концерт и выйду на сцену с программой, с которой три года назад все началось – #ПодЗвукиПоцелуев", – заявила Бузова.

По словам певицы, она решила устроить концерт там, где все начиналось – в центре Москвы. Потому что поклонники неоднократно просили ее это сделать.

Бузова с микрофоном instagram/buzova86

"Я знаю, как вы любите и неоднократно просили меня провести концерт #ПодЗвукиПоцелуев в Москве еще хотя бы раз! Я выполняю ваше желание, ведь оно для меня закон. За эти три года мы с вами сделали невозможное, спасибо за поддержку и ту любовь, которую я чувствую каждые день", – добавила Бузова.

Таким образом, певица делает последний концерт "Под звуки поцелуев", а не уходит со сцены. Однако в комментариях у пользователей были смешанные чувства на ее заявление, так как многие не поняли, что это удачный маркетинговый ход.

Одни порадовались что будет концерт, другие расстроились, что последний. Ну и не обошлось без третьей группы, которая порадовалась, что будет последний концерт.

Бузова в студии instagram/buzova86

"Прям последний? Правда-правда?"," Надеюсь, не как у Пугачевой? Каждый год последний концерт. Ушла так ушла, все", "Как это значит последний концерт", " В каждой бочке затычка", "Дебилы, последний она имеет ввиду под названием: под звуки поцелуев. Никуда Бузова со сцены не уходит", "Какой дешевый, избитый pr-ход", "Ура, последний", – написали в комментариях.

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