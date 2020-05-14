"Правая сторона тела отказала": стало известно о состоянии Носкова после инсульта

Кристина Долматова Люди 14:35, 14.05.2020 Обновлено: 15:18, 14.05.2020

Российский певец Александр Маршал рассказал о состоянии здоровья своего коллеги Николая Носкова, который перенес инсульт.

Подробностями он поделился в интервью изданию "Экспресс газета". По словам артиста, из-за инсульта у Носкова отказала правая сторона тела. Однако он не теряет бодрость духа.

Николай Носков
Фото: hellomagazine.com

"Мы поддерживаем связь, дома у него бываю. Печально, что у него такой серьезный недуг: обширный инсульт, правая сторона тела отказала. Но он молодец. Уже поет, занимается спортом. Его жена Марина всегда рядом", – поделился Маршал.

Напомним: тревожные сведения о состоянии здоровья Николая Носкова начали поступать весной 2017 года. Тогда певцу была сделана операция по удалению тромба в шейном отделе, он перенес инсульт. Концерты и записи альбомов были приостановлены.

Николай Носков
Фото: РИА Новости

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