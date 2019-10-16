Практиковали порку? У сына Алибасова ответили на избиение любовницы

Сын российского продюсера Бари Алибасова, который недавно отравился жидкостью для труб "Крот", прокомментировал информацию об избиении любовницы.

PR-директор Алибасова-младшего Вадим Горжанкин заявил в комментарии изданию "Телепрограмма", что 28-летняя Мария Клюева пострадала не от его рук.

"Алибасов-младший утверждает, что большая часть снимков не имеет отношения к нему. Откуда такие шокирующие фото – он не знает", – отметил представитель сына Алибасова.

Синяки на теле Марии Клюевой

Как стало известно, парочка действительно практиковала порку в качестве любовных игр. Но по словам PR-директор, этот процесс не оставлял на теле заметных следов.

У Алибасова объяснили избиение любовницы

Горжанкин также пояснил, что Мария является собственницей БДСМ-магазина в интернете. Алибасов-младший предполагает, что огромные синяки на теле девушки могли стать попыткой пропиарить бизнес.

Как сообщал OBOZREVATEL, сын Алибасовазаработал на болезни отца 20 миллионов рублей и исчез. На этой почве в сети разгорелся скандал. В частности, его обвиняли в пиаре за счет здоровья отца.

Недавно в сети показали фотографии Клюевой с огромными синяками на теле. Утверждалось, что мужчина нанес девушке 26 ударов тупым предметом, после чего пострадавшая сбежала в Калининград и прошла экспертизу.

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