Главная Новости
16 октября • обновлено в 17:13
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Практиковали порку? У сына Алибасова ответили на избиение любовницы

704 Читать материал на украинском

Сын российского продюсера Бари Алибасова, который недавно отравился жидкостью для труб "Крот", прокомментировал информацию об избиении любовницы.

PR-директор Алибасова-младшего Вадим Горжанкин заявил в комментарии изданию "Телепрограмма", что 28-летняя Мария Клюева пострадала не от его рук.

"Алибасов-младший утверждает, что большая часть снимков не имеет отношения к нему. Откуда такие шокирующие фото – он не знает", – отметил представитель сына Алибасова.

Синяки на теле Марии Клюевой

Синяки на теле Марии Клюевой

Новости
Чудом выживший Алибасов потребовал от "Крота" 100 млн: суд вынес решение

Как стало известно, парочка действительно практиковала порку в качестве любовных игр. Но по словам PR-директор, этот процесс не оставлял на теле заметных следов.

У Алибасова объяснили избиение любовницы

У Алибасова объяснили избиение любовницы

Горжанкин также пояснил, что Мария является собственницей БДСМ-магазина в интернете. Алибасов-младший предполагает, что огромные синяки на теле девушки могли стать попыткой пропиарить бизнес.

Как сообщал OBOZREVATEL, сын Алибасовазаработал на болезни отца 20 миллионов рублей и исчез. На этой почве в сети разгорелся скандал. В частности, его обвиняли в пиаре за счет здоровья отца.

Недавно в сети показали фотографии Клюевой с огромными синяками на теле. Утверждалось, что мужчина нанес девушке 26 ударов тупым предметом, после чего пострадавшая сбежала в Калининград и прошла экспертизу.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Бари Алибасов
Теги
шоу-бизнес скандалы Секс слухи
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel