"Позовите Кравец!" Стали известны новые участники шоу "Танці з зірками"

В третьем обновленном сезоне шоу "Танці з зірками" примет участие репер Серега, известный также под псевдонимом Полиграф Шарикоff.
Также на паркет выйдет призерка олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте шоу.
Скриншот из видео
Серега и Ризатдинова бросили вызов актрисе студии "Квартал 95" Елене Кравец, певице TAYANNA и Дзидзьо. Также, участники решили пригласить на паркет актера, обладателя титула Мистер Украина и Mister Sea World Богдана Юсипчука.
#танціззіркамиchallenge триває!💃🏻 Співак Поліграф Шарікoff, більш відомий як Серьога @poligrafofficial, та чемпіонка світу з художньої гімнастики Анна Різатдінова @anna_rizatdinova приймають танцювальний виклик. ⠀ Чарівний дискобол готується зробити останній вибір і прямує до співачки TAYANNA @tayanna_reshetnyak, тренера "Голос. Діти" Дзідзьо @dzidzio, телеведучого Богдана Юсипчука @iusypchuk_bogdan та зірки студії "Квартал 95" Олени Кравець @lennykravets ⠀ Хто з них не проґавить можливості зайняти останні місця у зірковому складі? Скоро дізнаємось. #танціззірками
"Позовите Кравец", "Наконец-то Лену Кравец в Танцы возьмут, только сколько звезд вы собираетесь вместить в один сезон?", "Я так поняла, что Потап, Надя Дорофеева, Позитив и Слава Каминская отказались от участия в шоу", "Лену Кравец хотелось бы видеть больше всего", "Давайте Лену, умоляю", "Виталий КОзловский достойный для принятия участия в проекте", "Набор не очень интересный. Не сравнить с прошлыми сезонами", – пишут в сети.
Как ранее писал OBOZREVATEL, эпатажная украинская певица MARUV (Анна Корсун) приняла вызов для участия в новом сезоне популярного шоу "Танці з зірками-2019".
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