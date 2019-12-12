"Позор, непристойное поведение": Петросян впервые высказался о свадьбе с молодой любовницей

Российский комик Евгений Петросян впервые прокомментировал новость о своей свадьбе с 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой.

Так, в своем Instagram Петросян опубликовал пост, в котором неожиданно отреагировал на сообщения в СМИ о его личной жизни.

Евгений Петросян Инстаграм

Примечательно, что комик не стал ни опровергать сообщения о свадьбе с Брухуновой, ни подтверждать.

"В то время, как СМИ издеваются и разбирают по косточкам мою личную жизнь, сознавая свою безнаказанность, причем разбираются в том, чего они абсолютно не знают, что является, с моей точки зрения, позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой. В это постыдное для российских СМИ время я побывал на настоящем театральном празднике", – пишет Петросян под снимком, сделанным в театре.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова PopCornNews

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Елена Степаненко прокомментировала новость о свадьбе бывшего мужа Евгения Петросяна с молодой любовницей Татьяной Брухуновой.

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