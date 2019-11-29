"Позор и неуважение": концерт украинской певицы вызвал гнев в сети

Во время концерта украинской певицы Кристины Соловий в Херсоне произошел неприятный инцидент.

Об этом рассказали в Facebook сами зрители, которые побывали на выступлении артистки.

Кристина Соловий 24 СМИ

Так, пользователь Наталия Романив написала пост, в котором рассказала, что же вызвало возмущение у зрителей. Как оказалось, во время концерта в здании кто-то сжег попкорн, и зрители начали задыхаться от вони.

"Вчера состоялся концерт Христины Соловий в ККЗ Юбилейный. Но я не о концерте, а о Ювилейном. Артистка, остановивши выступление, спросила: "Мы горим? Где пожар?" Все зрители задыхались от вони попкорна, который сожгли. Скажу вам, это позор и неуважение к артистам и херсонцам. Это уже не впервые! Руководство ККЗ Юбилейный - примите меры!", - написала зрительница.

Facebook

В комментариях пользователи поддержали возмущение Романив:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украинская певица Христина Соловий записала кавер на песню "Холодно", хит группы "Океан Ельзи", который стал саундтреком к историческому фильму "Круты 1918".

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