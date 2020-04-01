Известный дизайнер по прическам Джордж Ровалс рассказал неожиданную правду об жизни отца российского певца Филиппа Киркорова.

Он заявил, что Киркоров очень жадный, пишет издание "Собеседник".

Филипп Киркоров с отцом

"Я, когда с ним работал, ни копейки не получил. Филипп – ужасно жадный, он удавится за лишний рубль. Он даже чаевые не любит оставлять в ресторанах! Киркоров хвалится, что у него дорогие вещи от мировых дизайнеров. Видел я его гардероб – что подарят, то и носит", - заявил стилист.

Он добавил, что недавно побывал в гостях у отца Киркорова и испытал ужас.

"Бедрос до сих пор обитает на Земляном Валу, на третьем этаже обычного дома. Поднимитесь, посмотрите, в каком состоянии живет Бедрос! Вам будет стыдно с Филиппом общаться после этого. У него холодильники стоят типа "Минск", "Орск". Открываешь, а там пустые полки! Жалко, что у меня при себе камеры не было. Надо было заснять, чтобы опозорить Филиппа. Ремонт с 70-х годов не делался. Зато все подарки, которые получает Киркоров на концертах, оставляют в этой квартире. Бедрос живет в хламе! А посмотрите, как он одет, какие у него туфли, какая дешевая турецкая дубленка... Тебе не стыдно, Филипп?", - добавил Ровалс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Джордж Ровалс резко высказался об ориентации Филиппа Киркорова и призвал артиста совершить каминг-аут.

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