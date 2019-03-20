"Позор!": Басков взбесил сеть попрошайничеством из-за смерти Началовой

Российский артист Николай Басков объявил сбор денег на похороны певицы Юлии Началовой, которая скончалась несколько дней назад в одной из московских клиник. Такой поступок вызвал возмущение у россиян.
О помощи Басков попросил на своей странице в Instagram."Спасибо всем, это единственная правильная карта, пожалуйста, не реагируйте на другие мошеннические действия", — написал Басков (видео смотрите ниже).
Отметим, что пользователей сети возмутил даже не сам факт объявления сбора, а что коллеги Началовой, зарабатывающие большие деньги, обращаются за помощью к простому народу.
"Серьезно? Сам не можешь дать денег? Я не понимаю, зачем просить у людей на похороны. Вы там окончательно зажрались", "Может народу еще и отдых вам оплачивать?", "На самом деле, позор у нищего народа просить. Нет слов" "Николай, наглость не знает границ", — прокомментировали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болела в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностямив социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Блогер Лена Миро проанализировала ситуацию с певицей и пришла к выводу, что ее состояние ухудшилось из-за алкоголя. Подробнее о болезнях Началовой читайте по этой ссылке.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
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