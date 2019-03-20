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"Позор!": Басков взбесил сеть попрошайничеством из-за смерти Началовой

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Российский артист Николай Басков объявил сбор денег на похороны певицы Юлии Началовой, которая скончалась несколько дней назад в одной из московских клиник. Такой поступок вызвал возмущение у россиян.

О помощи Басков попросил на своей странице в Instagram."Спасибо всем, это единственная правильная карта, пожалуйста, не реагируйте на другие мошеннические действия", — написал Басков (видео смотрите ниже).

Отметим, что пользователей сети возмутил даже не сам факт объявления сбора, а что коллеги Началовой, зарабатывающие большие деньги, обращаются за помощью к простому народу.

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"Серьезно? Сам не можешь дать денег? Я не понимаю, зачем просить у людей на похороны. Вы там окончательно зажрались", "Может народу еще и отдых вам оплачивать?", "На самом деле, позор у нищего народа просить. Нет слов" "Николай, наглость не знает границ", прокомментировали люди.

"Позор!": Басков взбесил сеть попрошайничеством из-за смерти Началовой
"Позор!": Басков взбесил сеть попрошайничеством из-за смерти Началовой
"Позор!": Басков взбесил сеть попрошайничеством из-за смерти Началовой
"Позор!": Басков взбесил сеть попрошайничеством из-за смерти Началовой
"Позор!": Басков взбесил сеть попрошайничеством из-за смерти Началовой
"Позор!": Басков взбесил сеть попрошайничеством из-за смерти Началовой

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Николай БасковЮлия Началова
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