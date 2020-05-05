Познер оправдал аннексию Крыма Россией. Видео

Российский ведущий и журналист Владимир Познер заявил, что аннексия Крыма не является ошибкой России. Также, он добавил, что, по его мнению, жители полуострова согласились бы стать частью РФ.

Об этом Познер рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Владимир Познер ТАСС

"Когда страна, в лице ее руководителей, полагает, что ей грозит экзистенциальная опасность, она не обращает внимания ни на какие международные соглашения, правила. Конкретный пример: в свое время, Хрущев и Фидель Кастро договорились о том, что советские ракеты средней дальности будут размещены на Кубе. Они имели право, так договориться. Две независимые страны. Когда в США узнали об этом, то президент Кеннеди заявил, что "мы этого не допустим, что мы потопим корабли, которые будут везти ракеты и если это будет означать начало третьей мировой войны - значит так тому и быть", – сказал Познер.

Скриншот из видео

Он добавил, что таким образом президент США нарушил международный порядок.

"С точки зрения США, размещение советских ракет на Кубе являлось экзистенциальной угрозой. То, что происходило в Украине, с точки зрения российского руководства, говорило о том, что сегодня-завтра Украина станет членом НАТО. Если это произойдет, то на советской... Российской, извините, границе появятся войска НАТО, можно сказать США. Крым, где базируется в Севастополе российский военно-морской Черноморский флот, станет базой совсем не Черноморского флота, а скажем, американского 6-го флота. С точки зрения этих людей, это являлось экзистенциальной угрозой. И вот, они поступили так, как поступили. Это нарушение? Да, конечно нарушение. Но логика этого нарушения мне понятна", - заявил ведущий.

Также, он отметил, что, по его мнению, жители Крыма хотели бы, чтобы полуостров стал частью РФ.

"Я не могу сказать, что на 100% убежден, но на 99% точно, что если бы тогда провести опрос населения, хотят ли они быть в составе России, а не Украины, то у меня нет сомнений, что большинство сказало бы да", - заявил Познер.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский журналист Владимир Познер заявил, что президент России Владимир Путин окружил себя такими людьми, которые не могут сказать ему, что он не прав.