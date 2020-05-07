Познер хотел покончить с собой из-за рака

Российский телеведущий и журналист Владимир Познер признался, что его посещали мысли о суициде после того, как в 2014 году у него во второй раз обнаружили онкологию.

Об этом Познер рассказал в новом интервью Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Владимир Познер stmegi.com

Так, по словам телеведущего, в первый раз у него диагностировали рак простаты в 1993 года. Тогда лечение прошло успешно. Однако спустя время врачи снова обнаружили у Познера онкологию.

"У меня нашли рак прямой кишки. Причем врач, который обнаружил, сказал, что близко к сфинктеру находится новообразование", – говорит журналист.

По словам Познера, врач сказал ему, что если делать операцию, придется удалить сфинктер и до конца жизни ходить со специальным мешком на поясе. На что телеведущий ему ответил:

"Я ему сказал, что я прожил замечательную жизнь, а так жить не буду, просто уйду".

кадр из видео

Впрочем, телеведущий решил не сдаваться, и прошел обследование у других врачей.

"У меня был рак второй степени, и он мне оставил сфинктер. Это была локальная операция. Меня не разрезали вдоль. Второй раз – это был более тяжелый случай. Я уже был закален и настроен на борьбу. Если другого нет, то я не буду так жить", – говорит Познер.

На уточнение Гордона: "И что, вы бы покончили с собой?", журналист твердо ответил: "Да".

Как ранее писал OBOZREVATEL, Познер заявил, что аннексия Крыма не является ошибкой России. Также, он добавил, что, по его мнению, жители полуострова согласились бы стать частью РФ.