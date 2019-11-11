Позитивные "новости": семья Заворотнюк сделала заявление

Семья больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк с иронией отреагировала на заявление продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина о том, что Заворотнюк стало лучше.
Сообщение появилось на странице "Поддержка Заворотнюк" в Instagram. В нем говорится, что Заворотнюк даже не знакома с Разиным.
"Мы очень признательны Андрею Разину за его беспокойство о здоровье Анастасии, а также за то, что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные "новости" вместо пугающих прогнозов и страшных "подробностей", – говорится в сообщении.
"Правда, ранее Андреем Александровичем сообщалось, что он вхож непосредственно в семью, теперь же он ссылается на некий осведомленный источник. А мы все это время читаем эти заявления с легким недоумением. Но, как бы там ни было, мы присоединяемся к его пожеланиям Насте скорейшего выздоровления, надеемся на их искренность и думаем, что когда это произойдет, она обязательно найдет возможность действительно познакомиться с Андреем Разиным лично", – добавили на странице.
Мы очень признательны Андрею Разину за его беспокойство о здоровье Анастасии, а также за то, что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные "новости" вместо пугающих прогнозов и страшных "подробностей". Правда, ранее Андреем Александровичем сообщалось, что он вхож непосредственно в семью, теперь же он ссылается на некий осведомленный источник. А мы все это время читаем эти заявления с легким недоумением. Но, как бы там ни было, мы присоединяемся к его пожеланиям Насте скорейшего выздоровления, надеемся на их искренность и думаем, что когда это произойдет, она обязательно найдет возможность действительно познакомиться с Андреем Разиным лично.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже сообщалось, что женщина попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, ее ввели в медикаментозную кому.
В сети также писали, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября появилась информация о том, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
7 ноября Заворотнюк прервала молчание в соцсетях, написав пост о своем супруге.
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