Позитивные "новости": семья Заворотнюк сделала заявление

Семья больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк с иронией отреагировала на заявление продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина о том, что Заворотнюк стало лучше.

Сообщение появилось на странице "Поддержка Заворотнюк" в Instagram. В нем говорится, что Заворотнюк даже не знакома с Разиным.

"Мы очень признательны Андрею Разину за его беспокойство о здоровье Анастасии, а также за то, что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные "новости" вместо пугающих прогнозов и страшных "подробностей", – говорится в сообщении.

"Правда, ранее Андреем Александровичем сообщалось, что он вхож непосредственно в семью, теперь же он ссылается на некий осведомленный источник. А мы все это время читаем эти заявления с легким недоумением. Но, как бы там ни было, мы присоединяемся к его пожеланиям Насте скорейшего выздоровления, надеемся на их искренность и думаем, что когда это произойдет, она обязательно найдет возможность действительно познакомиться с Андреем Разиным лично", – добавили на странице.

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