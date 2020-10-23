Позитив прокомментировал слухи о разводе с женой и романе с Сахневич

Участник групп "Время и Стекло" и Mozgi Алексей Завгородний (Позитив) опроверг слухи о романе с партнершей на шоу "Танці з зірками" Юлией Сахневич. По его словам, все играют любовь на паркете.

Об этом музыкант рассказал в программе "Життя відомих людей". Отметим, что поклонники ранее заподозрили, что из-за Сахневич у Позитива и его жены Анны Андрийчук могли возникнуть проблемы в отношениях (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Мы все играем любовь на паркете. Все. Шуры-муры, интриги, расследования иногда раздражают", – опроверг слухи Завгородний.

Также его спросили о разводе с женой. Однако певец заявил, что не хочет комментировать данную тему.

"Сложнее года в моей жизни, наверное, не было. Со всеми событиями", – подчеркнул Позитив.

Напомним, Позитив женился на Анне в 2013 году. Однако их отношения начались, когда обоим было всего по 15 лет. Пара тогда прошла через множество проблем. Музыкант признался, что бесконечно благодарен любимой за то, что она выдержала все испытания.

"У меня была копилка, и я помню, что я разбивал ее, шел в супермаркет с мелочью. Это было ужасно, конечно. И то, как Аня поддерживала тогда, как она внушала уверенность, которую ты теряешь. Я ей готов поставить памятник при жизни за то, что она действительно помогла мне пережить тот период", – сказал артист со слезами на глазах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Позитив покинул "Танці з зірками" в восьмом выпуске вместе с Юлией Сахневич. На своей странице в Instagram артист поблагодарил за поддержку всех, кто верил в их пару. Также он отметил, что они с танцовщицей могли бы еще многим удивлять зрителей.